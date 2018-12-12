Валерий Кварчия поздравил Матвиенко и Володина с 25-летием Конституции России

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Валерий Кварчия направил поздравления Председателю Совфеда России Валентине Матвиенко и председателю Госдумы России Вячеславу Володину в связи с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации, сообщает официальный сайт Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

"Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме 12 декабря 1993 года, закрепила основы конституционного строя России и стала для россиян гарантом гражданских прав и свобод, суверенитета и целостности государства", - сказано в поздравлении.

Абхазию и Россию объединяет крепкий фундамент традиционной дружбы, уверен Кварчия.

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"За прошедший период нам удалось многого добиться, а главное ещё больше укрепить наше стратегическое партнёрство", – сказал Валерий Кварчия и пожелал российским коллегам плодотворной работы, мира и благополучия.

В поздравлении также отмечено, что признание Россией суверенитета и независимости Республики Абхазия и подписание в 2008 году межгосударственного Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи придали новый импульс дальнейшему развитию и углублению сотрудничеству Парламента Республики Абхазия с Федеральным Собранием России.