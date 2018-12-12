Закурить найдется: на Псоу пресечена контрабанда крупной партии сигарет

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сочинские таможенники в тесном сотрудничестве с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз сигарет из Республики Абхазия в Россию, сообщает официальный сайт Южного таможенного управления. CC0 Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду синтетического наркотика

Вызвавший подозрение автомобиль марки Mercedes, направлявшийся из Абхазии в Россию, был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Сканирование выявилдо неоднородные зоны, не соответствующие конструкции транспортного средства, в которых мог находиться незадекларированный товар.

Специальный тайник, в котором находилось 150 блоков сигарет, был обнаружен в полости бензобака. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял и в таможенный орган не подавал, разрешительные документы на перемещение товара у него отсутствовали. Водитель заявил, что перемещаемые им сигареты ему не принадлежат, и отношения к ним он не имеет.

"Современные технические средства таможенного контроля позволяют выявлять факты сокрытия товаров с использованием самых сложных тайников. Нарушители изобретают различные способы сокрытия табачной и другой продукции. Сигареты прячут в креслах, в дверях и покрышках автомобилей, сооружают конструкции под днищем, в полостях транспортного средства. Прячут сигареты даже в топливных баках. За сокрытие товара с использованием тайника предусмотрены крупные штрафы, конфискация товара, а в некоторых случаях и транспортного средства", - рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин.

Контрабандный товар и автомобиль арестованы. Часть табачной продукции отправлена на товароведческую экспертизу, по результатам которой станет известна стоимость контрабандной партии сигарет.

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С начала 2018 г. по данному факту Сочинской таможней возбуждено 196 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело. Сочинскими таможенниками изъято табачной продукции на сумму более 800 тыс. руб., начислено штрафов на сумму порядка 200 тыс. руб., изъято более 428 000 сигарет, 6375 кг табака.