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Граница по реке Псоу

Закурить найдется: на Псоу пресечена контрабанда крупной партии сигарет

© Sputnik / Елена Нездоровина
В Абхазии
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Контрабандное перемещение сигарет остается одним из самых частых правонарушений на российско-абхазской границе.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Сочинские таможенники в тесном сотрудничестве с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили незаконный ввоз сигарет из Республики Абхазия в Россию, сообщает официальный сайт Южного таможенного управления.

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Вызвавший подозрение автомобиль марки Mercedes, направлявшийся из Абхазии в Россию, был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Сканирование выявилдо неоднородные зоны, не соответствующие конструкции транспортного средства, в которых мог находиться незадекларированный товар.

Специальный тайник, в котором находилось 150 блоков сигарет, был обнаружен в полости бензобака. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина не заполнял и в таможенный орган не подавал, разрешительные документы на перемещение товара у него отсутствовали. Водитель заявил, что перемещаемые им сигареты ему не принадлежат, и отношения к ним он не имеет.

"Современные технические средства таможенного контроля позволяют выявлять факты сокрытия товаров с использованием самых сложных тайников. Нарушители изобретают различные способы сокрытия табачной и другой продукции. Сигареты прячут в креслах, в дверях и покрышках автомобилей, сооружают конструкции под днищем, в полостях транспортного средства. Прячут сигареты даже в топливных баках. За сокрытие товара с использованием тайника предусмотрены крупные штрафы, конфискация товара, а в некоторых случаях и транспортного средства", - рассказал начальник таможенного поста МАПП Адлер Денис Воронин.

Контрабандный товар и автомобиль арестованы. Часть табачной продукции отправлена на товароведческую экспертизу, по результатам которой станет известна стоимость контрабандной партии сигарет.

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С начала 2018 г. по данному факту Сочинской таможней возбуждено 196 дел об административных правонарушениях, 1 уголовное дело. Сочинскими таможенниками изъято табачной продукции на сумму более 800 тыс. руб., начислено штрафов на сумму порядка 200 тыс. руб., изъято более 428 000 сигарет, 6375 кг табака.

Незаконная партии табачной продукции, изъятая на КПП Псоу
© Фото : Федеральная таможенная служба
Незаконная партии табачной продукции, изъятая на КПП Псоу


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