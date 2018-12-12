Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 декабря

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В четверг 13 декабря на Черноморском побережье Абхазии погоду формирует смена Циклона на Антициклон с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +3°С, днем поднимется до +9°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды от двух до пяти баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.