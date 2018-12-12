Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 декабря

В четверг 13 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В четверг 13 декабря на Черноморском побережье Абхазии погоду формирует смена Циклона на Антициклон с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +3°С, днем поднимется до +9°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.