Жизнь и игра Виталия Дараселия

Абхазский футболист Виталию Дараселия трагически погиб в 25 лет, но он успел оставить свой яркий след и не только в футболе.

Арифа Капба, Sputnik.

Всюду с мячом

Мастер спорта СССР международного класса, звезда футбольного клуба "Динамо -Тбилиси" Виталий Дараселия родился в прибрежном городе Очамчира 9 января 1957 года. В семье шутят, что никто не помнит точно, чему он научился раньше – ходить или бегать по двору с мячом. Футбол был его сущностью с самих ранних лет. Когда не было мяча, он пускал в ход самые разные предметы – от жестяных банок до бутылок.

"Все в семье хорошо помнят, что его ничего на самом деле не интересовало, кроме футбола. Ни прогулки с друзьями, ни море, у которого он жил. Для него не существовали какие-то тусовки, развлечения, только тренировки, только мяч", - вспоминает племянница футболиста Натия Дараселия.

Безусловный талант будущей звезды первым обнаружил очамчырский тренер Бундо Какубава. Дараселия начал свой профессиональный путь в местной команде "Амирани".

"Все детство его прошло на тренировках или на школьной спортивной площадке, можно сказать, 24 часа с мячом", - рассказывает племянник футболиста Бадри Кокая.

Помимо огромной любви к футболу, Виталий Дараселия отличался великолепными физическими данными и волевым характером. Он был левшой, и кто-то ему однажды сказал, что, мол, не судьба забивать правой. Следующие несколько недель он провел на площадке, отрабатывая удар правой, и отработал – в результате "рабочими" стали как левая, так и правая нога.

© Sputnik / Дмитрий Донской Полузащитник тбилисской команды "Динамо" Виталий Дараселия (справа) спорит с арбитром во время футбольного матча

В "Динамо"

Волевые качества ему пригодились в клубе "Динамо-Тбилиси", в основной состав которого его взяли уже в 17 лет.

"Сами понимаете, его, еще мальчишку из Абхазии, выпускают на поле вместе уже с мастеровитыми товарищами по клубу, там и вопросы стали возникать и неоднозначные ситуации, но он проявил характер и очень скоро дал понять, что к чему", - сказал Бадри Кокая.

© Sputnik / фото из коллекции Нино Мелия Легендарный шестой номер: победный путь Виталия Дараселия

Свой дебютный матч за тбилисское "Динамо" в чемпионате СССР Дараселия сыграл в мае 1975 года против ташкентского "Пахтакора".

Настоящем героем "Динамо" абхазский футболист стал в финальном матче одного из европейских турниров УЕФА "Кубок кубков". В заключительной встрече турнира, которая проходила в Дюссельдорфе 13 мая 1981 года, "Динамо" встретилось с командой "Карл Цейсс" из немецкого города Йен. Победный гол в этом матче за три минуты до конца основного времени забил именно Виталий Дараселия. Этот красивейший гол считается легендарным, он принес советской команде Кубок кубков, и сделал Виталия героем всесоюзного масштаба.

Немногие знают, какое значение имел этот гол и в личной жизни футболиста. Дело в том, что супруга спортсмена во время турнира носила ребенка, в молодой семье ждали рождения сына.

"Бабушка рассказывала, что в раздевалке во время матча при счете 1:1 Виталий сказал своим товарищам из команды, что он назовет своего будущего сына в честь того из них, кто забьет решающий гол. Так получилось, что забил он сам. Но слово пришлось сдержать – и он назвал ребенка Виталием", - рассказывает племянница футболиста Натия Дараселия.

© Sputnik / РИА Новости Советский футболист, полузащитник Виталий Кухинович Дараселия (1957-1982)

Виталий Дараселия был гордостью всей Абхазии.

"То, где тогда играл Виталий, это как сейчас, например, играть в "Ливерпуле", конечно, гордились им невероятно, встречали как героя, провожали как героя", - вспоминает племянник футболиста Бедо Кокая.

Близкие утверждают, что он был очень порядочным, открытым человеком, всегда готовым прийти на выручку, если это было необходимо. Любил приезжать в родную Абхазию, и приезжал часто не один, а с друзьями, обожал застолья, вкусную национальную еду, особую любовь питал к курочке по-абхазски. Дома он был мягким, покладистым, не задумываясь, мог помочь матери по хозяйству – убраться в доме, помыть посуду.

Виталия Дараселия не стало 13 декабря 1982 года – машина, в которой он направлялся в Абхазию – упала с горного серпантина в реку. Тело Дараселия искали в течение тринадцати дней и нашли в двух километрах от места автокатастрофы – так далеко унесло его течение.

© Sputnik / фото из коллекции Нино Мелия Советский футболист, полузащитник Виталий Кухинович Дараселия (1957-1982).

У Виталия Дараселия остались сын Виталий и дочь Кристина. Оба сделали карьеру в футболе. Кристина Дараселия ныне возглавляет федерацию женского футбола в Грузии. Имя Виталия Дараселия носит очамчырский футбольный стадион. В 2007 году в память о нем в Сухуме был сыгран символический матч между сборными Абхазии и СССР.