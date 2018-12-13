Госдума ратифицировала признание дипломов Абхазии

Соглашение о взаимном признании образования направлено на развитие межгосударственных отношений в сфере образования и науки.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Госдума ратифицировала соглашение кабмина России с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций, сообщает РИА Новости.

"Соглашение направлено на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях Российской Федерации и Республики Абхазия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, соглашение регулирует взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в России и Абхазии, с предоставлением его обладателям прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.

© Sputnik / Томас Тхайцук Межгосударственные отношения России и Абхазии

Правительство отмечало, что соглашение соответствует интересам России в части роста экспортного потенциала отечественной системы образования, способствует укреплению сотрудничества между государствами в области образования, снимает ряд вопросов, связанных с продолжением обучения обладателей соответствующего образования в образовательных и научных организациях России и Абхазии.

Также подчеркивается, что реализация соглашения не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует выделения дополнительных ассигнований из средств федерального бюджета России.