15:29 13 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR75.39
Поиск
Студент

Госдума ратифицировала признание дипломов Абхазии

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
17040

Соглашение о взаимном признании образования направлено на развитие межгосударственных отношений в сфере образования и науки.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Госдума ратифицировала соглашение кабмина России с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций, сообщает РИА Новости.

"Соглашение направлено на обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях Российской Федерации и Республики Абхазия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, соглашение регулирует взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в России и Абхазии, с предоставлением его обладателям прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.

Флаги Абхазии и России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Межгосударственные отношения России и Абхазии

Правительство отмечало, что соглашение соответствует интересам России в части роста экспортного потенциала отечественной системы образования, способствует укреплению сотрудничества между государствами в области образования, снимает ряд вопросов, связанных с продолжением обучения обладателей соответствующего образования в образовательных и научных организациях России и Абхазии.

Также подчеркивается, что реализация соглашения не повлечет негативных социально-экономических последствий и не потребует выделения дополнительных ассигнований из средств федерального бюджета России.

По теме

Межгосударственные отношения России и Абхазии
Сирийский Парламент ратифицировал Договор о сотрудничестве с Абхазией


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мемориал жертвам нацистов в Злекас
    Злекская трагедия

    Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?

  • За порядком в Вильнюсе следят с помощью дронов
    Сверху виднее

    Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.

  • Зимние праздники, иллюстративное фото
    Берегите ворота!

    Зачем на день святого Андрея крали ворота, и какие еще зимние ритуалы и традиции существовали в Молдове – рассказывает Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандаринов в Абхазии
"Золотые копи" Абхазии: сбор мандаринов
Видео с места крушения скоростного поезда с рельсов в Анкаре
Опубликовано видео с места крушения скоростного поезда в Анкаре
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia