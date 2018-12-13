Раз в пять лет: изменены условия акции памяти жертв Латской трагедии

Вертолет ВВС России Ми-8,выполнявший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту, был сбит грузинскими вооруженными силами над селом Лата 14 декабря 1992 года.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Ежегодная акция в память о жертвах Латской трагедии с 2018 года будет проходить в Сухуме раз в пять лет, рассказала в интервью радио Sputnik директор Музея боевой славы Мзия Бейя.

Акция проходит в столице уже третий год. Участники возлагают цветы у Мемориала Славы, ставят свечи и запускают в небо шары в память о погибших на борту вертолета.

"Мы не имеем право забывать об этой трагедии, должны передавать историю из поколения в поколение, но все же об этом сложно напоминать и рассказывать, поэтому в этом году мы пришли к решению, что акция будет проходить не ежегодно, а каждые пять лет в юбилейные даты", - объяснила Бейя.

В этом году юбилейная акция пройдет в Сухуме 14 декабря в 17:30 у Мемориала Славы, а в 16:30 в Музее боевой славы откроется выставка в честь памятной даты.

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Латской трагедии

"В этот раз мы провели экспедицию на место крушения вертолета и привезли его обломки. Всех, кому дорога память об этих трагических событиях, мы ждем в музее" – добавила директор музея.

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрипшского района Войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.