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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 декабря

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (856)
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В пятницу 14 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В пятницу 14 декабря на Черноморском побережье Абхазии погоду формирует южная окраина холодного Скандинавского Антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. 

Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +2°С,  днем поднимется до +9°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (856)
Теги:
погода в Абхазии


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