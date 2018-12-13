Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 декабря

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В пятницу 14 декабря на Черноморском побережье Абхазии погоду формирует южная окраина холодного Скандинавского Антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +2°С, днем поднимется до +9°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды от двух до пяти баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.