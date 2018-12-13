Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 декабря

В пятницу 14 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. В пятницу 14 декабря на Черноморском побережье Абхазии погоду формирует южная окраина холодного Скандинавского Антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью дождь, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +2°С, днем поднимется до +9°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды от двух до пяти баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.