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Акция памяти жертв Латской трагедии организованная Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума

Память жертв Латской трагедии почтили в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Акция памяти жертв Латской трагедии была организована Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция памяти жертв Латской трагедии состоялась в Музее Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в пятницу 14 декабря.

ОВНА
© Фото : фотоальбом "Аиааира"
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На мероприятие пришли родные погибших в Латской трагедии, общественность, молодежь. Сначала участники акции посетили экспозицию, посвященную трагедии, где были разложены обломки вертолета, фрагменты одежды и другие вещи принадлежавшие пассажирам сбитого воздушного судна.

Многие не могли сдержать слез, глядя на совсем маленькие туфли, или игрушки, лежавшие под стеклом, некоторые фотографировали экспозицию.

"Тяжелее этой даты в нашей истории не было, поэтому мы должны хранить память о невинно убиенных детях, стариках, беременных женщинах. Всегда тяжело говорить об этом и вспоминать тяжело, но мы должны пронести память через века, не во имя агрессии, а во имя жизни", - сказала директор Музея Боевой Славы Мзия Бейя.

Затем, прозвучало стихотворение, посвященное Латской трагедии. А после участники акции вышли к Мемориалу Славы, где в 17:30, в момент падения вертолета, они возложили цветы, зажгли свечи и пустили в небо воздушные шары.

"Сюда пришли молодые люди, которых никто насильно не собирал, они изъявили огромное желание участвовать в данной акции", - сказала главный специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Эсмы Квициния.

Акция памяти жертв Латской трагедии организованная Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума
© Sputnik
Акция памяти жертв Латской трагедии организованная Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба совместно с комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии над селом Лата Гулрипшского района Войсками Госсовета Грузии был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.



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