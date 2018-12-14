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Милиция

Изъята одна из крупнейших партий героина в Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Двадцатисемилетний гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в результате разрабатываемой оперативной информации.

CУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии задержан гражданин Таджикистана с 213 граммами героина - одной из крупнейших партией героина, изъятой правоохранительными органами за всю историю страны.

При задержанном 27-летнем Ферузе Шарипове, который временно проживал в Сухуме, было обнаружено 20 изолированных свертков с веществом светлого цвета. 

"В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного, сотрудниками милиции изъято 164 свертка, упакованных в цветные шары, которые Феруз Шарипов хранил по месту временного проживания и, как пояснил последний, намеревался реализовать наркотическое вещество на территории Абхазии путем, так называемых тайных закладок", - сообщает пресс-служба ведомства. 

В общей сложности у гражданина Шарипова сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков изъято порядка 213 грамм наркотического вещества героин.

Партия героина, изъятая МВД Абхазии
МВД Абхазии
Партия героина, изъятая МВД Абхазии

Материал по этому факту направлен в следственное управление при МВД Абхазии, а задержанный водворен в ИВС. 



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