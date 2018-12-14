Изъята одна из крупнейших партий героина в Абхазии

Двадцатисемилетний гражданин Таджикистана был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в результате разрабатываемой оперативной информации.

CУХУМ, 14 дек – Sputnik. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии задержан гражданин Таджикистана с 213 граммами героина - одной из крупнейших партией героина, изъятой правоохранительными органами за всю историю страны.

При задержанном 27-летнем Ферузе Шарипове, который временно проживал в Сухуме, было обнаружено 20 изолированных свертков с веществом светлого цвета.

"В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного, сотрудниками милиции изъято 164 свертка, упакованных в цветные шары, которые Феруз Шарипов хранил по месту временного проживания и, как пояснил последний, намеревался реализовать наркотическое вещество на территории Абхазии путем, так называемых тайных закладок", - сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности у гражданина Шарипова сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков изъято порядка 213 грамм наркотического вещества героин.

МВД Абхазии Партия героина, изъятая МВД Абхазии

Материал по этому факту направлен в следственное управление при МВД Абхазии, а задержанный водворен в ИВС.