Прогноз погоды в Абхазии на понедельник декабря 17

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В понедельник 17 декабря, погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет облачно и без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +6°С, днем поднимется до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80%.