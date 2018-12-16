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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник декабря 17

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (856)
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В понедельник 17 декабря в Абхазии ожидается облачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В понедельник 17 декабря, погода на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему будет облачно и без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление повышенное, 766 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +6°С, днем поднимется до +14°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (856)


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