Шестой зимний Арт-маркет пройдет в Сухуме

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В ежегодном зимнем Арт-маркете представят свои работы 75 участников, рассказала Sputnik организатор мероприятия Ксения Ирисова.

В этот раз, по словам организатора, маркет пройдет на площади Свободы.

"Для участия в Арт-маркете на социальных страницах проекта мог зарегистрироваться любой желающий. В этом году у нас очень много новых участников. Помимо Сухума, активно будут участвовать представители Гудауты, Очамчыры, Ткуарчала, Агудзеры и сел Атара Армянская, Эшера, а также из Гулрыпсшкого района и несколько сельхозпроизводителей из Гала", - рассказала Ирисова.

В рамках "Арт-маркета" будут представлены работы кондитеров, художественная роспись предметов интерьера, хенд-мейд куклы, бижутерия, елочные игрушки, новогодние венки, изделия из фетра, мыло ручной работы, изделия из бисера, ювелирные украшения из серебра с абхазским орнаментом, авторские сумки и даже вышитые иконы.

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"Ежегодно количество участников увеличивается. В первый раз в 2014 году в нем приняли участие всего 17 человек, это были наши друзья и родственники. Теперь же каждый год количество участников растет, но невозможно объять необъятное. Все участники в той или иной степени уникальны. Они создают дух рождественской и новогодней ярмарки", - добавила она.

По словам Ирисовой, главная цель Арт-маркета - обмен опытом и интересами между участниками и посетителями.

"Мы не ставим перед собой главной целью продажу товара. Изначально это мероприятие было создано для того, чтобы люди могли общаться, взаимодействовать друг с другом и узнавать о людях, которые живут рядом с ними, потому что мы не всегда знаем, какими талантами обладают наши друзья родственники и соседи. Арт-маркет - прекрасная возможность увидеть их во всей красе", - сказала организатор.

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Традиционно часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным малообеспеченным семьям.