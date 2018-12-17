Мандарины в первый раз: "желтый" заработок африканца в Абхазии

О том, как на гулрыпшских мандариновых плантациях произошла неожиданная встреча со сборщиком из Берега Слоновой Кости и как парня занесло в Абхазию, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На мандариновых плантациях в Гулрыпше произошла неожиданная и удивительная встреча с невысоким студентом из Кот-д’Ивуара Сери Битра Ангерну, который встретил нас с широкой улыбкой и мандаринами в руках.

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23-летний Сери Битра Ангерну приехал в Абхазию не напрямую из Берега Слоновой Кости, а из соседней России. Он учится в Воронежском университете на факультете теплоэнергетики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

Сери узнал от своего товарища Ба Альфа Мамаду из Гвинеи, который не впервые приезжает в республику, что в Абхазии сейчас можно неплохо заработать на сборе мандаринов. Ангерну «завербовал» свою подругу Сюзанну из Гвинеи и отправился из морозного Воронежа в теплый Гулрыпш.

"Учеба в Воронеже у меня платная. В год вместе с общагой приходится платить 150 тысяч рублей. Часть из этой суммы дают родители. Остальное нужно заработать самому. Если я не буду работать, то не смогу заплатить эти деньги. Стараюсь на каникулах находить места, где можно подработать, а так, во время учебы времени не остается ни на что", – с грустью в глазах объясняет он.

Студент из Кот-д’Ивуара в республике уже две недели. Вместе с Сюзанной и Ба Альфа Мамаду снимают квартиру в Сухуме. Сутки проживания им обходятся в 900 рублей вскладчину.

Сери и Сюзанна каждый день ездят на плантации в Гулрыпш, где в день каждый зарабатывает от полутора до двух тысяч рублей. Все на самом деле зависит от того, сколько ящиков будет собрано. За один платят 50 рублей.

Сбор мандаринов африканцу очень понравился. Такого количества цитрусовых он еще никогда в жизни не видел.

"Абхазия – рай мандариновый. В нашей стране тоже есть цитрусовые, но совсем чуть-чуть. Здесь для меня все новое. Постепенно привыкаю к сбору, набиваю руку", – говорит он и аккуратно берет мандарин, секатором срезает плодоножку и бросает фрукт в ведро.

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Сери с Сюзанной, в отличие от сноровистых работников из Абхазии, работают не спеша. Это объясняется тем, что занятие это для студентов из Кот-д’Ивуара диковинное.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

Суровая Россия и теплая Абхазия

Пребыванию в Абхазии, как признается Сери, он очень рад. Сейчас в России очень холодно, и ему там приходится туго.

"Я все еще не привык. В моей стране круглый год жарко", – признается он с грустью.

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Почти все время Сери проводит на мандариновых плантациях. Но иногда ему удается выбраться из Гулрыпша и посмотреть достопримечательности Абхазии. Но прогулки у него бывают только в дождливую погоду, когда нельзя собирать мандарины.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

Студент-теплоэнергетик уже побывал на сухумской набережной, выпил кофе на знаменитой "Брехаловке", покатался на катамаране по Рице. Горное озеро ему очень понравилось.

"Оно такое красивое! Вокруг только горы. Это впечатляет", – не сдерживает эмоций Сери.

Студент из Кот-д’Ивуара успел даже попробовать абхазские блюда. Особенно ему понравились ачашв, мамалыга и сыр.

"Сыр в Абхазии очень вкусный, – радостно говорит он. – Не знаю, как получится, но хочу приехать в Абхазию летом туристом. Я слышал, что здесь много туристов. Можно на море купаться".

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Сери Битра Ангерну планирует остаться в Абхазии до 20 декабря. Затем он уедет в Воронеж сдавать зимнюю сессию.