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Спасенные туристы

Туристов из Абхазии, заблудившихся в лесу, спасли в Сочи

© Фото : ЮРПСО
В Абхазии
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Спасатели обнаружили двух заблудившихся во время прогулки в сочинском лесу жителей Абхазии.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Сочинские спасатели вывели из леса двух заблудившихся туристов из Абхазии, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"18 декабря около 05:00 в спасательный отряд МЧС поступил звонок от двух туристов, которые заблудились в горно-лесной местности", — говорится в сообщении.

Заблудившиеся жители Абхазии 18 и 22 лет отправились погулять к водопадам на реке Агура в понедельник 17 декабря, но стемнело, и обратный путь найти они не смогли. В течение ночи два молодых человека пытались найти выход из леса самостоятельно, к утру они обратились в службу "112".

Спасатели оперативно обнаружили двух туристов и вывели их в населенный пункт. В медицинской помощи туристы не нуждались.



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