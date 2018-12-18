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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (858)
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В среду 19 декабря в Абхазии ожидается облачная погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. В среду 19 декабря в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление в пределах нормы, 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров.

Температура воздуха ночью в различных регионах страны от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (858)


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