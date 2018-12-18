Малый зал для больших целей: Абхазская филармония открыла новую сцену

О том, как в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба открылся малый зал, кто в нем будет выступать и чего сегодня не хватает новой сцене, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В небольшом коридорчике Абхазской филармонии образовалась столпотворение. Представители местной творческой интеллигенции и просто любители академической музыки пришли на открытие нового малого зала.

- С успехом, чтобы зал всегда был полон зрителями, – с этими пожеланиями министр культуры перерезала ленточку и официально открыла малый зал.

Вслед за министром в помещение, уставленное скрипками, виолончелями и контрабасом, вошли зрители, для которых Камерный оркестр Абхазии подготовил музыкальный сюрприз.

Первой стены малого зала услышали композицию Генделя "Музыка на воде". На открытие новой сцены пришли и юные артисты Мария-Эмилия Терзян-Хагба и Барас Куджба, которые уже снискали любовь не только абхазских зрителей, но и зарубежных.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барас Куджба

Большие надежды

История создания малого зала связана с Государственным камерным оркестром Абхазии. После Отечественной войны народа Абхазии в нем осталось всего лишь десять человек. Для репетиции им выделили комнату в здании филармонии. Но со временем в коллективе произошло пополнение.

Сейчас в Камерном оркестре насчитывается 25 артистов, и в комнатушке им стало тесно. После выхода интервью абхазского журналиста Елены Заводской с дирижером Давидом Терзяном о проблеме оркестра узнала общественность. Тогда президент республики решил помочь творческому коллективу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Малого зала в Абхазской Госфилармонии имени Рождена Гумба

После ремонта, который длился около двух месяцев, руководство филармонии решило использовать помещение не только для репетиций Камерного оркестра и танцевального ансамбля "Шаратын".

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Раньше все классические концерты проходили на большой сцене филармонии. Но эта музыка, как известно, не для широких масс. И потому концерты не всегда собирали полные залы. Теперь же в филармонии планируют академические концерты проводить именно на малой сцене.

"Условия в зале подходят для того, чтобы тут исполнять академическую музыку. Здесь не требуется электронного вмешательства. Все будет звучать живьем. Случилось это благодаря усилиям многих ведомств. Огромное спасибо Министерству культуры. Сегодня на академическую музыку сложно заполнить большие залы, для этого должны быть малые залы", – отметила художественный руководитель филармонии Эсма Джениа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Малого зала в Абхазской Госфилармонии имени Рождена Гумба

Как призналась Джениа, на малый зал возлагают огромные надежды. Он сможет принимать не только камерный оркестр, но и солистов филармонии, художников, которые могут провести вернисажи, и поэтов с творческими вечерами.

Помещение открылось не в окончательном виде. Оно еще будет преображаться. В филармонии надеются, что смогут поменять стулья для зрителей на кресла, а также приобрести рояль для малого зала.