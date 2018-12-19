Читанава: до двух с половиной тысяч пальм могут пострадать от вредителей

Председатель Госкомитета по охране природы Абхазии Савелий Читанава в интервью Sputnik рассказал о промежуточных результатах борьбы с инвазивными вредителями в республике.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. До двух с половиной тысяч пальм в Абхазии могут пострадать от инвазивных вредителей, сказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по охране природы Абхазии Савелий Читанава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьер-министр Абхазии подписал распоряжение о борьбе с пальмовым долгоносиком

Специалист напомнил, что после активного распространения пальмового долгоносика в Сухуме и в Гагре была создана специальная комиссия по борьбе с инвазивными вредителями, которую он возглавил. Комиссии было предписано провести инвентаризацию всех пальмовых насаждений в республике, что и было сделано через районные структуры Госкомитета по охране природы.

"В учет берутся только крупноствольные и редкие виды пальм, такие как слоновая, пальма вашингтония, сабаль и другие, а вот обычный трахикарпус, который встречается везде, в расчет не берется", - добавил Читанава.

В результате проведенной инвентаризации выяснилось, что в Абхазии от инвазивных вредителей может пострадать до двух с половиной тысяч крупноствольных и редких видов пальм.

"Однако, к счастью, пальмовый долгоносик и мотылек обнаружены только в Гагре и Сухуме. Мы провели предварительную профилактическую обработку всех пальмовых насаждений в Сухуме и Гагре. В Сухуме начали с улиц Леона, Аидгылара, Инал-ипа и по всей набережной, где есть компактные насаждения пальм", - подчеркнул председатель Госкомитета по охране природы.

С начала обработки пальм специалисты вырубили 15 пальм в Сухуме и Гагре, которые сильно пострадали от вредителей и не смогли бы восстановиться.

"Мы делаем экологическое заключение, отправляем его в администрацию города, у них есть "Зеленое хозяйство", которое непосредственно производит утилизацию пальм. Разрубив на мелкие кусочки пораженные пальмы, их обязательно надо захоронить", - сообщил Савелий Читанава.

Спустя две недели после первой обработки пальм Госкомитет по охране природы провел и вторую.

© Sputnik / Томас Тхайцук Читанава о борьбе с пальмовым долгоносиком: начинаем с Сухума и Гагры

"Для этих целей из наших запасов использовали пестициды, затем организация "Горная Абхазия" во главе с Тенгизом Тарба, собрав определенную сумму денег, приобрела пестициды, которые передала нам, и мы провели обработку", - подчеркнул Читанава.

При этом он добавил, что несмотря на то, что государство поддерживает проведение обработки пальмовых насаждений, финансирование начнется только со следующего года.

"А сейчас, после второй обработки пальмовых насаждений, мы приостановили работы, потому что как только падает температура до +15 и ниже уже нет оснований проводить лечение", - говорит специалист.

По словам Читанава, при температуре +15 и ниже инвазивные вредители не представляют опасности для пальм, так как впадают в зимнюю спячку. Обработка пальм будет продолжена с наступлением тепла. Специалисты Госкомитета дважды обработали около 350 пальм в одном только Сухуме.

"Мы будем проводить обработки столько раз, сколько будет нужно, потому что представить наши города без пальм невозможно. Параллельно нужно создать питомник и выращивать пальмы, чтобы вместо срубленных посадить новые деревья", - заметил он.

К лечению пальм от долгоносика по решению комиссии по борьбе с инвазивными вредителями приступили 30 октября этого года. В Сухуме около 500 крупноствольных элитных пальм.

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Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.