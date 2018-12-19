Подарить здоровье на Новый год: "Ашана" начал сбор средств на лечение Леона Кирия

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Шестилетний Леон Кирия - жизнерадостный и резвый ребенок. Как и многие его сверстники, он увлекается рисованием и много времени проводит за игрой с машинками. Встретили мы этого мальчика в одном из парков Сухума, с виду нельзя сказать, что он чем-то отличается от других детей.

У Леона очень выразительные глаза, они говорят больше, чем он сам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Кирия с мамой

Первые проблемы со здоровьем начали проявляться у Леона Кирия, когда ему было десять месяцев. Тогда внезапно у него поднялась температура, в течение полутора часов его мама безуспешно пыталась сбить температуру, после чего ребенка увезли в больницу.

"Анализы были нормальные, кроме того, что были немного повышены лейкоциты. Ребенка полечили, после чего нас отправили домой. Через десять дней, когда я переодевала ребенка, я заметила с левой стороны шеи ребенка маленькую шишку", - подчеркнула мать ребенка Шаризан Кирия.

Заметив шишку на шее сына, мать снова обратилась в лечебницу, врачи решили сделать лазерное прогревание, после чего у Леона снова повысилась температура. Затем ребенку провели операцию, но на этом проблемы не закончились, у Леона появилась пупочная грыжа.

"У ребенка резко повышается температура, которая не сбивается без уколов или капельницы", - говорит мама.

Помимо этих недугов, у него существуют проблемы с развитием речи.

Для того чтобы установить точный диагноз Леону Кирия, его неоднократно вывозили за пределы Абхазии. По словам Шаризан, врачи ставят разные диагнозы, однако улучшения здоровья сына не наблюдается.

"Каждые полтора месяца я везу ребенка в Краснодар, сдаем анализы, ездим в Сочи к невропатологу, все, что в наших силах, мы делаем. В четыре года я заметила, что Леон отстает в развитии речи, умственно, слава богу, не отстает, все понимает, но говорит мало", - сказала Шаризан Кирия.

Сейчас маленькому Леону необходимо пройти курс лечения в Москве.

Департамент здравоохранения Москвы готовы принять шестилетнего Леона на диагностику, на что необходимо 350 тысяч рублей.

"Для нас поездка в Москву - последняя надежда", - подчеркнула Шаризан.

О том, как помочь Леону, можно узнать на официальном сайте КБФ "Ашана".