Новогодняя история игрушек: выбираем, что положить ребенку под елку

О том, какие детские игрушки популярны в Абхазии, откуда они родом и как не ошибиться с выбором, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Дети пишут письма Деду Морозу, но вскрывают их родители с волнением и трепетом – во сколько же им обойдется новогодний сюрприз для ребенка. Несмотря на популярность гаджетов, дети все еще заказывают игрушки. Магазины в Абхазии предлагают товары на любой вкус и карман – от плюшевых медведей до развивающих игр.

Но о "родословной" плюшевых и пластмассовых друзей порой мало что известно. Помочь нам разобраться в вопросе согласилась восьмилетний "эксперт" София Агрба. Для игрушечной аналитики она выбрала мегапопулярную сейчас куклу ЛОЛ.

ЛОЛ – фальшивый мир

Заходим в "Детский мир". На витрине ЛОЛы всех видов – в капсулах, шарах, с собственным гардеробом, машинами и домами.

"Вот видите, это подделка, - указывает София на маленький шар с куклой внутри, - цифры на шаре видны сразу же. А в оригинале их невозможно разглядеть. В этом фишка, ты не должен понять по цифрам, что лежит внутри, так неинтересно".

Вердикт был вынесен и капсулам.

"Фальшивка!" - снова заявляет София.

Опознать "липу" легко – оригинальные маленькие капсулы не должны быть тонкими, части тела куклы не должны лежать отдельно, руки и ноги должны сгибаться.

"В комплекте у настоящей куклы отдельно идет одежда и обувь. Она заранее на них не надета. И это еще один признак", - деловито объясняет девочка.

Софии все же удалось найти оригинал. Правда, он в пять раз дороже. Если фальшивый ЛОЛ обойдется родителям в среднем в 350 рублей, то настоящий стоит уже 1800 рублей.

Продавцы подтвердили, что продают в основном "реплики", возят из Китая. Но и "копии" бывают разные.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Сшить" Новый год: безопасные игрушки от абхазского дизайнера

"Дешевый, кустарный Китай мы не привозим, потому что он может быть аллергичным, вредным. Все игрушки заводские, и на весь товар у нас есть сертификация", - заверяет продавец Инга.

Оригиналы попадают в Абхазию из Европы, но из-за дороговизны только по особым случаям. Родители не зациклены на качестве, утверждают продавцы, при выборе главную роль играет цена.

"Сейчас мы привезли оригинальные ЛОЛы на Новый год на свой страх и риск. Родители не интересуются оригиналами. Даже в тех редких случаях, когда они спрашивают, то при отрицательном ответе, как будто только счастливы. Главное, успокоить ребенка и объяснить, что такого в Абхазии нет", - поделилась наблюдениями продавец Эка.

Цена каприза

Помимо ЛОЛ, девочки все еще интересуются куклами Беби Бон, в фаворитах остается и Барби. Здесь цены колеблются от 500 рублей за "простушку" Барби, до девяти тысяч за "живого" малыша, который умеет плакать и ходить.

© Sputnik / Детские игрушки

В "мужском" мире ситуация проще, но не дешевле. Мальчикам берут машинки, конструкторы и оружие. В этом году, по словам продавцов, в топе роботы-трансформеры. Родители их недолюбливают – слишком легко отличить оригинал от подделки. "Самозванцы" быстро теряют способность трансформироваться, а отвалившиеся детали служат поводом для новой покупки. Но отвалить за оригинального робота шесть тысяч рублей готовы далеко не все.

"Словом, ассортимент у нас есть, и выбрать есть из чего, вот только покупателей нет. В последний год стало еще хуже, вот даже к Новому году еще не стали закупаться", - посетовала продавец.

Взгляд сверху

Родители в вопросе соотношения качества и цены разделились на два фронта. Первые считают, что дорогие оригинальные игрушки всего лишь детский каприз и повод для хвастовства.

"Ребенок до определенного возраста все равно не понимает разницы. Более того, ему быстро наскучит игрушка, и он хочет новую. А покупать за такую цену игрушку каждые две недели могут себе позволить далеко не все. Покупать совсем дешевые игрушки, конечно, не стоит, но есть и хорошие, и безопасные аналоги оригиналов", - считает Эсма Адлейба.

Мама троих сыновей Лейла Чагава рассказала, что всегда обращает внимание на качество игрушек.

"И хватает этих игрушек надолго, и даже не надоедают. Но это тоже может зависеть от ребенка. У моего старшего сына, к примеру, до сих пор есть игрушки, которые покупались при рождении, и все целые", - объяснила она.

© Sputnik / Детские игрушки

А есть и те, кто знает, как совместить приятное с полезным. По словам мамы двухлетнего Закана Леониды Авидзба, качественные игрушки можно недорого приобрести.

"Если знать где. Обычно я нахожу сайты, где большие скидки на оригинальные игрушки, и покупаю в несколько раз дешевле. Правда, это занимает немалое время", - рассказала она.

Несмотря на разное отношение к цене, все мамы согласились, что качество играет большую роль для малышей. Ведь до года ребенок не только играет с игрушкой, но и пробует ее на вкус и цвет.

© Sputnik / Детские игрушки

"Действительно, развивающие игры для малышей больше пользуются спросом. Современные родители пытаются обращать особое внимание на развитие моторики малышей и интересуются новинками", - подтвердили в "Детском мире".

К Новому году мамы уже начали готовиться, но признались, что никакое качество не стоит больше пяти тысяч за одну игрушку.

Главное – безопасность

По словам детского психолога Астанды Квадзба, цена и качество важные, но не первостепенные факторы при выборе игрушки.

"В первую очередь нужно понять, насколько игрушка безопасна для ребенка. И, во-вторых, нужно учитывать возраст ребенка при покупке, потому что каждая игрушка подразумевает развитие ребенка, так как ребенок развивается в игре. Если игрушка подразумевает в себе какое-либо развитие, то она уже несет в себе пользу", - объяснила она.

Детям до девяти месяцев психолог рекомендует покупать игрушки, которые легко "попробовать" и услышать. Игрушка для малышей должна быть яркой, пестрой.

© Sputnik / Детские игрушки

С возрастом дети начинают сами просить и выбирать игрушку. В основном это персонажи мультфильмов.

"И это отдельная тема. На сегодняшний день очень много мультфильмов носят агрессивный характер. Есть даже такие мультики, которые содержат сцены насилия, сцены с убийствами. Их нельзя показывать маленьким детям, потому что они отождествляют себя с главными героями и начинают вести себя таким же образом", - рассказала психолог.

Лучший подарок для детей в любом возрасте – развивающие игрушки, считает Квадзба.

© Sputnik / Детские игрушки

"Краски, пазлы, конструкторы и в целом что-то, влияющее на творческую сторону развития. Это лучше, чем игрушки, поющие на китайском или японском языке, которые, безусловно, приковывают внимание ребенка, но не побуждают его к действию, не заставляют думать", - добавила она.

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А как часто баловать детей новой игрушкой, выбор самих родителей. Но перебарщивать не стоит – обилие может привести к тому, что ребенок запутается в своих интересах.