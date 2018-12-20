"Тайные" знаки и ленивые пешеходы: как выжить на дорогах Сухума

О том, когда "загорятся" светофоры в Сухуме, кто виноват в столичных пробках и чем недовольны автомобилисты, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Гори-гори ясно

Проблемы на дорогах Сухума - одна из самых обсуждаемых тем. Все чаще жители столицы жалуются на неработающие светофоры, пешеходы отстаивают свое право на "всегда прав", а водители пеняют на отсутствие дорожных знаков.

К примеру, пользователь Facebook Тея Тея жалуется на неисправные светофоры у сухумской средней школы №3, на пересечении улиц Джонуа и Гулия, а также у Сухумского открытого института.

"Чего мы ждем, очередную громкую трагедию? Кто отвечает за то, чтобы светофоры работали? Чиновники не видят, проезжая по утрам, что творится? Подумайте о народе хоть к Новому году, приведите светофоры в надлежащий вид", - призывает пользователь.

Отвечает за светофоры и дорожные знаки транспортный отдел при администрации города. По словам главного специалиста отдела Эрика Харчилава, основная причина поломки светофоров в Сухуме скачки электроэнергии. Кроме того, механизмы многих светофоров давно не ремонтировались и нуждаются в восстановлении.

Обеспечил ремонт светофоров в Сухуме дорожный фонд Абхазии. В середине ноября он выделил транспортному отделу администрации 780 тысяч рублей на восстановление 24 механизмов.

"После мы заказали оборудование и ждали его. Планируем установить бесперебойники (источник электричества при отключении света) практически на все светофоры в Сухуме и завершить работы до Нового года", - объяснил Харчилава.

Ленивый пешеход

Каждое утро в Сухуме начинается "борьба" пешеходов с автомобилистами. Первые пытаются быстрее перейти дорогу, порой в неположенных местах, вторые жалуются на их наглость. По словам жительницы столицы Гунды Учава, проблема заключается в нехватке пешеходных переходов.

"Ладно, если это взрослый человек, а что делать детям? Ведь мало кто соблюдает дорожные правила, ездят сломя голову, и пешеходам чуть ли не ежедневно приходится рисковать жизнью на перекрестках", - пожаловалась она.

Разобраться в ситуации нам помогает директор автошколы "Старт" Темур Кецба. По его словам, сложности у пешеходов в большинстве случаев возникают из-за незнания правил дорожного поведения. Человек имеет право переходить дорогу только на перекрестке, даже если поблизости нет "зебры" или специального знака.

Доезжаем до Роддома, от него рукой подать до Республиканской больницы. В этой зоне два пешеходных перехода. Расстояние между ними не больше 100 метров, но пешеходы предпочитают перейти дорогу, не дойдя до разметки. В итоге на дороге создается небольшая пробка.

"А вот если пешеходы будут проходить по тому участку, по которому ему положено, то никаких пробок не будет. В Сухуме достаточно пешеходных переходов, но беда в том, что ими не хотят пользоваться", - добавил специалист.

Не популярны среди пешеходов и подземные переходы. Яркий пример – вокзал. На наших глазах две женщины перебегают центральную дорогу и создают небольшую пробку.

"Ну вот, начинает человек перебегать. Здесь четыре полосы движения. Если один остановится, чтобы уступить, не факт, что другой увидит. Мы привыкли в Абхазии, что если, не дай бог, ты сбил пешехода, то ты виноват. А если судить по правилам, то пешеход не должен был здесь переходить", - считает Кецба.

Никаких знаков

А вот с дорожными знаками в Сухуме действительно проблемы. Особенно, по словам инструктора, не хватает знаков "Главная дорога" и "Уступи дорогу". Ни того, ни другого знака нет, к примеру, на пересечении улицы Чачба и проспекта Аиааира.

"То есть едет по этой дороге отдыхающий и видит, что знаков "Главная дорога" нет. Получается, что он должен уступить тем, кто справа, а на самом деле это неправильно. Это мы привыкли, что проспект – главная дорога, и знаем для себя. А других людей это путает", - объяснил Кецба.

Нужных знаков не оказалось и на улице Лакоба. Знак, указывающий на то, что она односторонняя, установлен лишь на одном участке.

"А должен идти после каждого перекрестка, потому что улица Лакоба состоит из трех полос. К примеру, в России на таких дорогах крайняя правая полоса в одном направлении, крайняя левая встречная, а средняя для маневров. Многие отдыхающие, думая, что у нас правила такие же, как в России, поворачивают с середины. Тем самым получает удар в бок", – рассказал автоэксперт.

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По словам Кецба, неграмотно расстановлены и знаки ограничения скорости у постов ГАИ на республиканской трассе.

"К примеру, участок дороги у Верхней Эшеры считается ненаселенным пунктом, и там можно поднимать скорость до 90 километров в час. Для того чтобы понизить скорость у поста до 40 километров в час, нужны дополнительные понижающие знаки. К примеру, следующий должен быть 70 километров в час, затем 50 и только потом 40. И все они должны быть на расстоянии минимум 100 метров", - сказал он.

Установкой дорожных знаков в Сухуме занимается транспортный отдел администрации Сухума. Но на вопрос, почему в городе не хватает нужных дорожных знаков и по какому принципу они расположены, там ответить отказались.

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