Налет на "бандгруппу": российские разведчики уничтожили "противника" в горах Абхазии

Для создания обстановки, приближенной к боевой, военнослужащими активно использовались различные средства имитации, в том числе подрывные заряды, сигнальные ракеты и более 10 тысяч холостых патронов к стрелковому оружию.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев рассказал о том, что в Абхазии в условиях горно-лесистой местности разведчики российской военной базы Южного военного округа уничтожили условные незаконные вооруженные формирования.

© Фото : пресс-служба ЮВО Лавров о НАТО в Грузии: не допустим нападения на Абхазию и Южную Осетию

В ходе учений на полигоне "Цабал" военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты и станции ближней разведки СБР-5 для обнаружения замаскированных лагерей условных "бандгрупп" и последующей передачи по средствам связи их координат на командный пункт учений.

Разведчики с применением специальных снайперских винтовок "Винторез", пехотных пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74, атаковали обнаруженную группу "незаконных вооруженных формировании". В ходе налета разведчики захватили условного пленного и важные документы. В качестве "противника" выступали разведывательные подразделения базы.

Кроме того, разведчики выполнили нормативы по инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки в маскировке огневых позиций и военной техники, преодолении участков условно зараженной местности.

Российско-абхазские тактические учения прошли на полигонах Цабал и Нагвалоу>>

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной техники, в их числе бронированные разведывательные машины "Дозор".