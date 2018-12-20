Плановое обновление: тысяча новобранцев влилась в российские подразделения в Абхазии

В результате плановой замены общая численность личного состава российской военной базы ЮВО не изменилась.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. В российской военной базе Южного военного округа в Абхазии завершилась плановая замена военнослужащих по призыву, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В рамках осенней призывной кампании текущего года с середины октября в подразделения соединения на смену отслужившим установленные сроки военнослужащим прибыли более 500 новобранцев.

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На сегодняшний день свыше 90 процентов из них уже освоили курс первоначальной общевойсковой подготовки и приведены к военной присяге.

На территории военной базы созданы все необходимые условия для службы солдат. В частности, в столовой соединения организовано питание с элементами буфетного обслуживания по принципу "шведского стола".

В ноябре текущего года в соединение прибыли более 400 младших военных специалистов – выпускников учебных центров Минобороны России по 30 военным специальностям, среди которых: операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", связисты и специалисты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10".