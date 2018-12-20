Подарить волшебство: в сухумском "Доме Москвы" поздравили детей

О том, как прошла новогодняя елка в "Доме Москвы", какие сказочные персонажи поздравили детей с наступающим праздником, и что еще интересного было на утреннике читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Праздник начинается

В канун Нового года "Дом Москвы" напоминал сказочное место, там собрались маленькие эльфы, снегурочки, деды морозы, была даже одна Мальвина, всего более ста детей. Все ждали, когда же начнется праздничное представление у елки, и, конечно, дети хотели подарков от главных персонажей Нового года, Деда Мороза и его веселой внучки Снегурочки.

© Sputnik Новогодняя елка в "Доме Москвы"

Традиционно на празднование пришли как дети российских соотечественников, так из абхазских семей. Среди маленьких гостей утренника были не только дети из благополучных семей, но и подопечные благотворительного фонда "Киараз", рассказала директор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

Внутри сказочного "терема" стояла большая красочная елка, украшенная многочисленными игрушками, дети уселись вокруг нее, и тут началось представление. Поздравить детей пришли сказочные персонажи, это были перевоплотившиеся актеры РУСДРАМа.

© Sputnik Новогодняя елка в "Доме Москвы"

Сначала появилась Пеппи Длинный чулок, которая поздоровалась с маленькими зрителями и начала спрашивать, не видели ли они ее подругу Атаманшу, дети громко ответили, что не видели ее. Но Пеппи не стала горевать, сказав, что если Атаманша не объявится, то ей подарков достанется больше.

© Sputnik Новогодняя елка в "Доме Москвы"

Через мгновение появилась Атаманша, одетая в пиратский костюм, тут и начались новогодние поздравления. В конкурсе "Желалки" Пеппи и Атаманша вместе с детьми желали друг другу всего самого веселого и радостного в Новом году.

Новогодние персонажи

Когда "поздравлялки" и "желалки" закончились, вышла Баба Яга, но не привычно злая, а новогодняя. Несмотря на то, что Баба Яга пять часов наряжалась на праздник, она не стала красивой, но дети ее не испугались.

Потом она предложила спеть детям самую новогоднюю песню "В лесу родилась елочка", ее дети с удовольствием подхватили, исполняли не только они, но и некоторые взрослые дяди и тети.

© Sputnik Новогодняя елка в "Доме Москвы"

Праздник медленно, но верно приближался к появлению главных героев Нового года, Деда Мороза и Снегурочки, их дети звали очень громко. Выйдя к детишкам, они, не откладывая дело в долгий ящик, стали проводить различные конкурсы. Маленькие гости рассказывали стишки, пели песни и, конечно, первым делом "зажгли" елку криками "Елочка, гори!", затем все вместе водили хоровод.

В конце праздничного утренника Дед Мороз и Снегурочка охотно раздавали подарки.