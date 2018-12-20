Ацаа Бабаду поселился в "дополненной реальности" при участии Sputnik Абхазия

Это игра-история, которая знакомит пользователей с главными новогодними персонажами постсоветского пространства, их внешним видом, характером и привычками.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. "Кто твой Дед Мороз?" – так называется новый проект в формате дополненной реальности (AR), разработанный при участии Sputnik Абхазия и запущенный в четверг на сайте RIA.ru и в приложении РИА.Lab (в App Store для iOS или Google Play).

В работе над проектом приняли участие редакции международного информационного агентства и радио Sputnik в 14 странах. Журналисты не только собрали культурологические и исторические факты о национальных аналогах Деда Мороза, но и озвучили своих героев.

"Эта игрушка и рассказ одновременно. Пользователь разворачивает перед собой – на столе или полу – целую сцену. Он стучится в дом, к нему случайным образом выскакивает один из "главных по новогодним подаркам", и начинается игра. Мы хотели, чтобы любопытные факты были рассказаны нескучно, ненавязчиво, увлекательно. Для нас это также возможность отработать различные приемы высокотехнологичной журналистики", – отметила руководитель центра исследования и изучения аудитории дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер.

Выбранный для проекта "Кто твой Дед Мороз?" формат позволяет плотнее удерживать внимание пользователя, поскольку сочетает в себе журналистскую и интерактивную составляющую. После прохождения всех этапов игры пользователь получает шутливое "предсказание", которым может поделиться в социальных сетях или отправить по почте и в мессенджеры.

Сопровождающая проект статья с видео-анонсом истории размещена на русскоязычных версиях национальных сайтов Sputnik и на сайте ria.ru.

"Кто твой Дед Мороз?" – второй проект МИА "Россия сегодня" в формате дополненной реальности, производство которых было запущено в 2018 году. Первым стало мобильное приложение "Синестеты", посвященное людям, способным видеть в цвете слова и цифры, либо различать цветовую ауру настроения человека. Всего медиагруппа планирует выпускать до 12 AR-проектов в год, часть из которых будет интегрирована в редакционные материалы агентства.

© Sputnik / Кто твой Дед Мороз?

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

*По данным LiveInternet на декабрь 2018 года.