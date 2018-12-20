Поклон от дипломата: фотовыставка в честь Софы Агумаа открылась в Сухуме

На фотовыставке "Время счастливых находок", посвященной юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа, представлено более 70 работ.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка "Время счастливых находок", посвященная 80-летнему юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа, в четверг 20 декабря.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа "Сыхаара Б": Софа Агумаа отмечает 80-летний юбилей

Открывая мероприятие, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала, как зародилась идея организовать фотовыставку. В преддверии юбилейной даты при обсуждении с семьей актрисы, как ее отметить, появилась мысль о том, чтобы организовать фотовыставку.

Публике представлены фотографии Софы Агумаа, которые были сделаны во время выступлений на театральной сцене или на киноплощадке.

"Я думаю, что сегодняшняя выставка отражает не только творчество Софы Агумаа, но и период рассвета театрального искусства в Абхазии. Гости фотовыставки могут наблюдать более 70 фотографий, это очень интересная ретроспектива жизни Абхазского театра", - подчеркнула Арсалия.

Помимо фотографий, на выставке были также представлены афиши и рецензии на различные театральные постановки. Затем перед публикой выступил советник президента Абхазии Владимир Зантария, который зачитал поздравление главы государства в честь 80-летия Софы Агумаа.

"Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики. Значителен ваш вклад в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра", - говорится, в частности, в поздравлении.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Фотовыставка «Время счастливых находок»

После Софу Агумаа поздравил советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, и сделал он это довольно оригинально, после того как он передал поздравительные слова от посла России в Абхазии Алексея Двинянина, встав на одно колено, он прочитал стихотворение Афанасия Фета "Аве Мария".

Этот джентльменский жест публика приняла одобрительными аплодисментами.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа Жизнь от трагедии до комедии: творческий путь Софы Агумаа

Работая в театре, Софа Агумаа создала более 70 образов. В списке сыгранных ролей есть спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорки (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.

Большой популярностью в послевоенной Абхазии пользовался комедийный фильм "Сыхаара Б" (Дорогая Б"), в котором Софа Агумаа играла с другим выдающимся актером Амираном Тания.

За роль Дзабули в произведении Константина Гамсахурдиа "Похищение Луны" Агумаа удостоилась премии за лучшую женскую роль. Это была дипломная работа выпускника Ленинградского института театра, музыки и кино Дмитрия Кортава. Художником-постановщиком был Евгений Котляров. Софа Агумаа удостоена премии за лучшую женскую роль в постановке.

© Foto / Бадрак Авидзба Фотовыставка «Время счастливых находок»

Фотовыставка "Время счастливых находок", посвященная 80-летнему юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа, будет открыта до 23 декабря. Желающие посетить ее могут сделать это с 10:00 до 17:00 часов.