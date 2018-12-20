Два милиционера осуждены в Гудауте за "выбивание" показаний

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Гудаутский районный суд огласил обвинительный приговор в отношении двух сотрудников Гудаутского РОВД. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Абхазии.
Владислав Харазия и Руслан Григолия приговорены к тюремному заключению за превышение должностных полномочий с использованием оружия и специальных средств.
Согласно решению суда, Руслан Григолия приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также не может занимать должности в правоохранительной системе в течение трех лет после освобождения.
Владислава Харазия приговорили к 6 годам, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения три года он не может занимать должности в правоохранительной системе.
Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 15000 рублей в пользу потерпевшего.
На следующее утро избиение подозреваемого продолжилось, после чего он был вынужден признать вину.
Приговор может быть обжалован в вышестоящий суд в течении 15 рабочих дней со дня вручения полного текста приговора сторонам. До вступления приговора, в законную силу названные в публикации лица считаются невиновными.