Два милиционера осуждены в Гудауте за "выбивание" показаний

Владислав Харазия и Руслан Григолия приговорены к тюремному заключению за превышение должностных полномочий с использованием оружия и специальных средств.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Гудаутский районный суд огласил обвинительный приговор в отношении двух сотрудников Гудаутского РОВД. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Абхазии.

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Владислав Харазия и Руслан Григолия приговорены к тюремному заключению за превышение должностных полномочий с использованием оружия и специальных средств.

Согласно решению суда, Руслан Григолия приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также не может занимать должности в правоохранительной системе в течение трех лет после освобождения.

Владислава Харазия приговорили к 6 годам, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения три года он не может занимать должности в правоохранительной системе.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 15000 рублей в пользу потерпевшего.

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Владислав Харазия и Руслан Григолия были признаны виновными в том, что 17 мая 2018 года они использовали силу для получения признательных показаний с задержанного, который подозревался в краже. Сотрудники милиции избили подозреваемого резиновой дубинкой и угрожали совершить действия, которые унижают его честь и достоинство. После чего задержанный схватил нож и нанес себе раны в область живота.

На следующее утро избиение подозреваемого продолжилось, после чего он был вынужден признать вину.

Приговор может быть обжалован в вышестоящий суд в течении 15 рабочих дней со дня вручения полного текста приговора сторонам. До вступления приговора, в законную силу названные в публикации лица считаются невиновными.