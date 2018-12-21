Правительство Москвы передало медоборудование Сухумскому дому престарелых

Подопечные Cухумского дома-интерната престарелых получили новые инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, ходунки, регулируемые по высоте, лесенки для ванны с поручнями, всего на сумму 230 тысяч рублей.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Комплект медицинских изделий из 37 предметов получили в канун Нового года подопечные Дома престарелых от правительства Москвы в пятницу 21 декабря.

Подопечные дома-интерната получили новые инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, ходунки, регулируемые по высоте, лесенки для ванны с поручнями, всего на сумму 230 тысяч рублей.

"В этом году под Новый год решили передать подарки Дому престарелых. Мне кажется, это очень важно, что правительство Москвы организовало такую субсидию. Самое ценное из этого оборудования – противопролежневые матрасы. Думаю, они помогут медперсоналу лучше обеспечить уход. Есть еще инвалидные коляски и ходунки, которые очень нужны подопечным Дома престарелых. Это очень хорошая и правильная акция. И в дальнейшем мы будем проводить такие акции и помогать тем, кто в этом нуждается", – отметила гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

По словам директора Дома-интерната для престарелых и инвалидов Анны Кварчия, большинство пациентов дома престарелых не могут самостоятельно передвигаться, для них новые ходунки и коляски – очень важный и приятный новогодний подарок.

"У нас 50 пациентов, и большая часть из них – нетранспортабельные, лежачие больные, которые пользуются ходунками или колясками. Это хорошее подспорье, потому что люди пожилые, а оборудование быстро изнашивается. В канун Нового года это приятный сюрприз для проживающих, которым оборудование облегчит жизнь и, конечно, для сотрудников, которым будет легче работать", – сказала Кварчия.

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Правительство Москвы уже второй раз проводит подобную акцию. В прошлом году также передали медицинское оборудованию Минздраву Абхазии.