Скорик об инфекции гриппа в Абхазии: ситуация благополучная

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик в интервью на радио Sputnik рассказала о том, как проходила вакцинация против гриппа в Абхазии, сколько людей приняло в ней участие.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. На данный момент в Абхазии благополучная ситуация в вопросе распространения инфекции гриппа, рассказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Медик связала это с вакцинацией, которую в этом году прошли чуть более трех тысяч человек.

"Результаты проведенной вакцинации от гриппа мы увидим в следующем году, когда пойдет эпидемическая вспышка в России", - добавила Людмила Скорик.

В настоящее время в Сухуме наблюдается незначительный подъем заболеваний кишечным гриппом. Данный вирус сопровождается повышением температуры тела, тошнотой, рвотой. Кишечный грипп чаще наблюдается у детей.

"При этом заболевании нужно обильное питье, постельный режим, нельзя перенапрягаться. При вирусных инфекциях не назначаются антибиотики, не нужно дополнительных лекарств", - отметила Скорик.

Главный санитарный врач республики рассказала и о том, как отличить грипп от другой вирусной инфекции.

"Гриппозная инфекция на третий или четвертый день не пройдет. Дело в том, что гриппозная инфекция протекает с большей симптоматикой у ребенка. То есть будет нарастать слабость, повышаться температура, самостоятельно температура не будет проходить, ее надо обязательно сбивать лекарствами", - говорит Скорик.

В случае если у ребенка температура поднялась до 37 градусов, а на следующий день спала без лекарств, то это уже не грипп, заметила врач.

"Если ребенок вялый, нужно уложить его в постель, давать много пить. Если симптомы первичной реакции не проходят, то вызывать врача", - сказала она.

Вне зависимости от того, сделана прививка ребенку или нет, в зимний период иммунитет понижается. Для поднятия иммунитета врач рекомендует иммуностимулирующие средства растительного происхождения, такие как эхинацея, лимон. Также она рекомендует посоветоваться с лечащим врачом, который наблюдает за состоянием здоровья ребенка.

Людмила Скорик говорит, что нельзя одевать ребенка слишком тепло, перегревание вредит организму, поэтому нужно соблюдать тепловой баланс. Для поддержания иммунной системы нужно пить как можно больше жидкости и есть много фруктов местного происхождения, таких как мандарины, апельсины, яблоки, сказала она.

Говоря об активности населения в период вакцинации, Людмила Скорик подчеркнула, что в этом году она была выше, чем в прошлом. Население начало понимать, что легче защититься от инфекции, чем болеть и лечить ее, заметила врач.

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Среди тех людей, которые прошли вакцинацию, пожилых людей было много, подчеркнула Скорик. После новогодних праздников будет проводиться мониторинг ситуации по распространению инфекционных заболеваний, и в случае необходимости будут применяться противоэпидемические меры, для того чтобы снизить осложнения до минимального уровня, подчеркнула главный санитарный врач Абхазии.