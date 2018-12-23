Завершилась рабочая поездка Рауля Хаджимба в Москву

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье 23 декабря вернулся в республику по завершении рабочей поездки в Москву.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Ряд рабочих встреч провел президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе рабочего визита в Москву, сообщается на официальном сайте президента республики.

А также по приглашению руководства Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хаджимба посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра. В мероприятии по случаю юбилея приняла участие Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" первой степени Хибла Герзмава, говорится в сообщении.

сайт Президента Республики Абхазия Президент Абхазии Рауль Хаджимба и Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава

Глава государства поздравил генерального директора Московского академического Музыкального театра Антона Гетьмана с юбилейной датой.

"Мы гордимся тем, что в знаменитом Московском театре работает выдающаяся оперная певица, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Здесь закладывалась основа для ее большой творческой карьеры и выхода на мировую сцену", - говорится в поздравлении.

А также отмечается, что творческий коллектив театра, прошедший славный путь формирования и профессионального роста, вносит свой достойный вклад в мировую театральную сокровищницу.