Новые мосты и расчистка русел: "Абхазберегозащита" подвела итоги работы за год

Директор Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба в интервью Sputnik рассказал о том, какие работы проходят по укреплению оползневого склона в селе Джгерда, рядом с мемориалом второго президента Сергея Багапш.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Директор Госкомпании "Абхазберегозащита" Игорь Казанба в интервью на радио Sputnik рассказал о работах, которые проводились компанией в 2018 году.

В частности, он рассказал об укреплении оползневого склона в селе Джгерда возле мемориала второго президента Абхазии Сергея Багапш.

"Там был опасный склон, то есть нестабильное равновесие. Когда убрали растительность, что спровоцировало смещение склона, появились трещины, и это все пошло по нарастающей", - говорит специалист.

Проект, направленный на укрепление оползневого участка, был сделан в 2016 году, к его реализации приступили полтора месяца назад.

"Были проведены большие объемы земляных работ, выкопаны котлованы, и в них были сооружены сваи. Сейчас работы на завершающей стадии. Там есть три каскада стен, первая существовала, средняя стена уже завершена, сейчас занимаемся нижней стеной", - пояснил Казанба.

По его словам, уже сейчас заметно, что движение грунта остановилось. Работы в целом займут два месяца.

Ранее комиссия при Кабинете Министров Абхазии по ликвидации последствий стихийных бедствий утвердила и направила на рассмотрение рекомендации президенту профинансировать укрепление оползневого участка у мемориала второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда из средств резервного фонда главы государства на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Игорь Казанба также рассказал и о других работах, которые проводятся и будут реализованы "Абхазберегозащитой".

"Буквально на днях приступим к ремонту моста в Мюссере, на дороге ведущей к государственной даче. Там еще в августе были серьезные повреждения, смыта высокая насыпь, обрушена стена и движение там опасно", - подчеркнул Казанба.

Кроме того, сейчас ведутся работы на пятом километре автодороги Бзыбь - Рица, сообщил он.

"Там было сужено движение, автомобили двигались по одной полосе в реверсном режиме. Сейчас мы там возвели подпорную стену к мосту, расчистили русло, осталось доделать перила", - говорит руководитель "Абхазберегозащиты".

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По словам Казанба, работы также ведутся на первом километре той же дороги в районе, где проходят линии электропередач 110 киловольт, где река Бзыбь угрожала электрической опоре.

"Мы расчищаем русло реки, результаты уже видны, и надеемся до конца года завершить все работы на этом участке. Также у нас ведутся работы в селе Владимировка, в районе психиатрической больницы разрушен мост", - рассказал Игорь Казанба.

В ближайшие дни "Абхазберегозащита" завершит здесь ремонт небольшого моста, который обеспечит нормальное движение не только легковых, но и грузовых автомобилей.