Личные деньги: история первых абхазских бонов

О том, как появились и исчезли абхазские боны и для чего создавался первый абхазский кредитный документ, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Национальный банк Республики Абхазия 29 сентября 2018 года выпустил первую абхазскую банкноту "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров, приуроченную к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Апсары имеют твердый эквивалент в российских рублях: один апсар равен десяти рублям Российской Федерации. Авторами абхазской банкноты стали художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и дизайнер Стелла Садзба.

Как рассказывал в интервью Sputnik председатель Национального банка Беслан Барателиа, в соответствии с законом "О памятных монетах", абхазская банкнота является платежным средством по ее номинальной стоимости. Но банкнота не может быть использована в качестве платежа в системе розничной торговли.

"В магазине расплатиться ей не сможете, но можно презентовать ее в качестве подарка на свадьбу или день рождения. При этом нужно понимать, что это не бумажка, а ценность, которая может быть обменена на рубли", - объяснял председатель в интервью.

Купюра № 1

Но в истории абхазских аппликаций это не первая купюра, которая была выпущена и использовалась в стране в качестве платежа. С 1917 по 1924 год в Абхазии выпускались собственные деньги.

Историк Анзор Агумава - один из немногих ученых, которые занимались изучением абхазских бонов. Агумава в своей статье писал: "Почти во всех городах бывшей Российской империи стали печататься собственные деньги, в основном боны. Денежные суррогаты наводнили всю территорию бывшей империи. Не только городскими и республиканскими властями, но и многими общественными, торговыми организациями, и даже частными лицами, стали выпускаться собственные деньги. За период гражданской войны и строительства военного коммунизма было выпущено бесчисленное количество бонов".

Помимо этих денежных суррогатов обязательного и необязательного приема, в это время на территории Абхазии в качестве денежных платежей ходили следующие деньги: боны временного правительства "керенки", боны правительства юга России, боны ГДР (Грузинской демократической республики), дензнаки РСФСР, ЗСФСР, а также иностранная валюта – турецкие лиры, английские фунты стерлингов, американские доллары и прочее. Но больше всего в то время ценились "царские червонцы".

© Foto/ fox-notes Бон сухумского Эллинского Общества

Боны служили кредитным документом и давали возможность получить какую-то ценность и продукты. С 1917 по 1924 годы в Абхазии были выпущены 22 вида бонов обязательного приема разного достоинства, 19 бонов выпустили общественные организации, необязательного приема было выпущено 68 бонов, говорится в статье историка. Все боны до 1921 года выпускались достоинством от 1 до 100 рублей, а в период предшествующей денежной реформы 1924 года от 5 000 до 500 000 рублей.

© Foto/ fox-notes Бон сухумского Эллинского Общества. Оборотная сторона

Анзор Агумава коллекционировал абхазские боны. Как рассказывает жена историка Таися Алания, до войны 1992-93 годов в доме у Анзора Агумава хранилась большая стопка абхазских бонов, но после войны квартиру семьи Агумава разграбили, и большая часть бонов была потеряна.

Абхазская бонистика

Изучением абхазских бонов также занимался кандидат исторических наук Лазарь Прицкер. Ученый считал, что историки недостаточно внимания уделяют абхазской бонистике.

"Изучение бонистики помогло нам расширить представление об экономической жизни Абхазии, дало сведения о руководителях организаций, выпускавших боны, способствовало воссозданию характера этого переломного периода, подчас в таких деталях, которые почти неуловимы и недоступны к передаче словами", - отмечал он в своей статье "История денежного обращения в Абхазии с 1917 по 1924 год".

Как писал Прицкер, Первая мировая война сильно изменила экономику страны, перешедшей к денежно-бумажному обращению.

"После Февральской революции Временное правительство еще шире стало пользоваться бумажным станком, что в условиях уменьшения товарных запасов в стране означало рост разорения и нищеты народных масс. Однако, несмотря на миллиардные выпуски денег, в связи с ростом цен их не хватало. Особенно трудно было с разменными деньгами, что Абхазия начала ощущать уже в конце 1917 года. Это привело к местным денежным эмиссиям", - говорится в статье.

© Foto/ fox-notes Бон Абхазского Союза Потребительских обществ. Оборотная сторона

Местные денежные эмиссии ухудшали финансовое положение в Абхазии. Запрет на выпуск денежных суррогатов стал последствием этого, но денежные эмиссии в стране продолжались до утверждения одной единой советской валюты.

© Foto/ fox-notes Бон Абхазского Союза Потребительских обществ

"В апреле 1924 года Наркомфин Закфедерации обязал своих уполномоченных особо строго следить, чтобы кооперацией или какой-либо другой организацией не выпускались суррогаты денежных знаков. В результате реформы 1922–24 годов денежное обращение было унифицировано, в частности, были аннулированы совзнаки Закфедерации, прочно утвердилась новая твердая советская валюта", - писал Прицкер.