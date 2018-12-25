Католическое Рождество: как празднуют в Абхазии и за ее пределами

О том, как празднуют Рождество жители Абхазии и наши соотечественники за границей, читайте в материале Sputnik.

Виктория Авидзба, Sputnik.

Две ветви христианства в Абхазии одинаково ждут приближения одного и того же праздника, но празднование проходит у них по-разному. Православные празднуют Рождество 7 января, а католики 25 декабря.

Во всем мире 25 декабря католики отмечают Рождество Христово, в Абхазии празднование пройдет в храме Святого апостола Симона Кананита в Сухуме. Служба начнется в 11 вечера и будет идти до часу ночи.

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У католиков в Абхазии предрождественские приготовления сопровождаются постом "Адвент", что в переводе с латинского означает "пришествие" — время подготовки к Рождеству. Он длится четыре недели, начинается в конце ноября или начале декабря.

Каждое воскресенье, помимо праздников, в храме активно проходят службы.

"В католический храм приходят около 30 католиков. В целом я насчитываю около 40 католиков по всей Абхазии. Католиков абхазов среди прихожан нет, есть только люди с абхазским гражданством, русские, поляки, армяне, украинцы, французы", - рассказал настоятель храма отец Ежи.

Абхазия – многонациональная страна, в которой слились разные традиции, поэтому в стране каждый по-своему празднует Рождество.

"Главным для католиков является торжественный ужин, сочельник. Вся семья собирается на ужин, по традиции должно быть приготовлено 12 блюд без мяса, все постное. Сочельник - это очень важный праздник в моей стране Польше", - добавил батюшка.

Житель Сухума, француз, Жан Марк Данто уже 21 год отмечает Рождество в Абхазии. Жена у него абхазка, у них трое детей. На Рождество они ходят в католический храм на службу, после всей семьей собираются за праздничным столом.

Во Франции принято праздновать Рождество в ресторанах, но для Жана это прежде всего семейный праздник, и традиции этого праздника ему удалось сохранить в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Религиовед: религиозного фанатизма в Абхазии не было и не будет

"Главным лакомством на Рождество во Франции является запеченная с каштанами индюшка. Сейчас Рождество я встречаю в Абхазии, на стол мы кладем и абхазскую национальную еду, традиции свои мы не забываем и индюшку с каштанами стараемся всегда запекать", - рассказал Жан Марк.

Католическое Рождество в Абхазии неактуально, католиков в стране мало, практически все жители празднуют православное Рождество 7 января. Наши соотечественники, проживающие за границей, празднуют 25 декабря, не забывая свои абхазские традиции.

"Так, например, в Италии Рождество празднуется торжественно, поэтому в этот день вся семья встречается у родителей дома, где накрывается изобильный стол, готовим мамалыгу, в Италии тоже варят мамалыгу, которая называется полентой, к мамалыге я готовлю ореховый соус", - рассказывает жительница Италии Аида Сакания.

В Греции же Рождество - самый торжественный и почетный праздник. Рождество сопровождаются интересными обычаями.

"В ноябре, когда начинается пост, в каждом доме стоят елки. Для праздничного стола готовят ачашв, в который кладут серебряную или золотую монету. Тот, кому она попадется, считается человеком дня и самым удачливым в наступающем году", - рассказал Гиви Хашба, житель Греции.

В Германии, в каждом уголочке страны, с большой радостью встречают праздник, относятся с большой ответственностью к Рождеству, уделяя большое внимание подаркам.

"Все украшают свои дворы очень ярко и красиво, на балконы они вывешивают фигурки в образе ангела. Особое место занимает приготовление рождественских подарков, которые обязательно дарят друг другу все члены семьи. К праздничному столу я готовлю их традиционные блюда, но не добавить свое тоже не могу. Елку, которую мы ставим, не убираем до 13 января, пока в Абхазии проходят праздники - это уже стало традицией для нас", - рассказывает Виолетта Авидзба, которая живет в Германии.