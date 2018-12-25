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Рауль Хаджимба

Хаджимба о новых политических коалициях: слишком много

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Ежегодная пресс-конференция президента Республики Абхазия состоялась во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Слишком много появляется новых политических коалиций в Абхазии за последнее время, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Это не вызывает какого-то страха, все эти люди известны. Они были участниками политических процессов и в прошлом. Никто не запрещает выражать свое мнение и программы, но слишком много этих сил появилось в последнее время", - считает президент.

На итоговую пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась во вторник 25 декабря, пришли представители абхазских и зарубежных СМИ.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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