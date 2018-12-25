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Хаджимба о вывозе цитрусовых: ситуация изменилась в лучшую сторону

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба состоялась во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ситуация с вывозом цитрусовых изменилась в лучшую сторону, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

Президенту был задан вопрос о том, что при вывозе цитрусов за пределы Абхазии необходимо платить за справки и 12% пошлины, что создает сложности экспортерам. В ответ Рауль Хаджимба заявил, что не существует пошлины в 12%.

"Фактически нет никаких платежей за цитрусы с абхазской стороны, кроме таможенного сбора. Есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых, которые, бывает, завышают свои запросы. Мы их всех собрали, провели соответствующую работу, и ситуация на границе изменилась", - подчеркнул Хаджимба.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент отметил, что десятки машин, вывозящих цитрусовые,  пересекают границу.

"Это свидетельствует о том, что работа ведется", - сказал президент.

Хаджимба добавил, что в этом году уже вывезено около 23 тысяч тонн, тогда как в прошлом году эта цифра составляла около четырех тысяч тонн. Президент выразил надежду, что до конца цитрусового сезона удастся вывезти до 30-35 тысяч тонн продукции.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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