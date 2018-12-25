Хаджимба о вывозе цитрусовых: ситуация изменилась в лучшую сторону

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ситуация с вывозом цитрусовых изменилась в лучшую сторону, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

Президенту был задан вопрос о том, что при вывозе цитрусов за пределы Абхазии необходимо платить за справки и 12% пошлины, что создает сложности экспортерам. В ответ Рауль Хаджимба заявил, что не существует пошлины в 12%.

"Фактически нет никаких платежей за цитрусы с абхазской стороны, кроме таможенного сбора. Есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых, которые, бывает, завышают свои запросы. Мы их всех собрали, провели соответствующую работу, и ситуация на границе изменилась", - подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о новых политических коалициях: слишком много

Президент отметил, что десятки машин, вывозящих цитрусовые, пересекают границу.

"Это свидетельствует о том, что работа ведется", - сказал президент.

Хаджимба добавил, что в этом году уже вывезено около 23 тысяч тонн, тогда как в прошлом году эта цифра составляла около четырех тысяч тонн. Президент выразил надежду, что до конца цитрусового сезона удастся вывезти до 30-35 тысяч тонн продукции.