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Рауль Хаджимба

Хаджимба рассказал о главном достижении на посту президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Ежегодная пресс-конференция президента Республики Абхазия состоялась во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Одним из своих главных достижений на посту главы государства Рауль Хаджимба назвал то, что ему удалось не озлобиться, несмотря на все сложности, передает с места события корреспондент Sputnik. 

"Несмотря на все сложности, одно из главных моих достижений на этом посту - это то, что я не озлобился. Я готов говорить со всеми", - признался Хаджимба. 

© Sputnik / Артур Лебедев
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Еще одним успехом президент считает, что при минимальных финансовых возможностях, удалось не только сохранить бюджет государства, но и увеличить его. 

На итоговую пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась во вторник 25 декабря, пришли представители абхазских и зарубежных СМИ.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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