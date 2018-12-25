Хаджимба рассказал о главном достижении на посту президента

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Одним из своих главных достижений на посту главы государства Рауль Хаджимба назвал то, что ему удалось не озлобиться, несмотря на все сложности, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Несмотря на все сложности, одно из главных моих достижений на этом посту - это то, что я не озлобился. Я готов говорить со всеми", - признался Хаджимба.

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Еще одним успехом президент считает, что при минимальных финансовых возможностях, удалось не только сохранить бюджет государства, но и увеличить его.

На итоговую пресс-конференцию президента Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась во вторник 25 декабря, пришли представители абхазских и зарубежных СМИ.