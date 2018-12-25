Ремонтом водопровода в Члоу заинтересовалась прокуратура Абхазии

Строительные работы по восстановлению водопровода в селе Члоу проводятся в рамках Инвестпрограммы с 2016 года.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Абхазии занимается проверкой хода ремонтных работ водопровода в Члоу, по предварительным итогам складывается неутешительная картина, проинформировал президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря.

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"Нам нужно будет изыскать дополнительные средства, чтобы довести эти ремонтные работы до конца. К проверке того, насколько эти работы были проведены правильно и по закону, в предыдущие месяцы подключена прокуратура. Проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос о возмещении и привлечении к уголовной ответственности", - сказал президент.

Строительство новых объектов в рамках Инвестпрограммы в Абхазии идут с опережением и будут сданы к заявленным срокам, подчеркнул Хаджимба.

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Он добавил, что следующая Инвестиционная программа будет сформирована с учетом заявленных Абхазией направлений, в реализации которых окажет поддержку Российская Федерация. Основные проекты будут связаны с восстановлением дорожной инфраструктуры, энергетической отраслью и социальными объектами.