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Ремонт водопровода по улице Дзидзария

Ремонтом водопровода в Члоу заинтересовалась прокуратура Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)
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Строительные работы по восстановлению водопровода в селе Члоу проводятся в рамках Инвестпрограммы с 2016 года.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Абхазии занимается проверкой  хода ремонтных работ водопровода в Члоу, по предварительным итогам складывается неутешительная картина, проинформировал президент Абхазии Рауль Хаджимба на итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря.

Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Нам нужно будет изыскать дополнительные средства, чтобы довести эти ремонтные работы до конца. К проверке того, насколько эти работы были проведены правильно и по закону, в предыдущие месяцы подключена прокуратура. Проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос о возмещении и привлечении к уголовной ответственности", - сказал президент. 

Строительство новых объектов в рамках Инвестпрограммы в Абхазии идут с опережением и будут сданы к заявленным срокам, подчеркнул Хаджимба.

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Он добавил, что следующая Инвестиционная программа будет сформирована с учетом заявленных Абхазией направлений, в реализации которых окажет поддержку Российская Федерация. Основные проекты будут связаны с восстановлением дорожной инфраструктуры, энергетической отраслью и социальными объектами.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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