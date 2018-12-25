Рауль Хаджимба пригласил Башара Асада в Абхазию

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции сказал, что пригласил своего сирийского коллегу Башара Асада посетить Абхазию.

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Башар Асад дал согласие на приезд в Абхазию, но визит зависит от положения дел в Сирии, добавил глава государства. Рауль Хаджимба выразил надежду на то, что сложности, которые есть в Сирии, в ближайшее время закончатся.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать выстраивать отношения с Сирией на взаимовыгодных условиях. Абхазия заинтересована в налаживании транспортной коммуникации с Сирией, что позволит развивать экономику.

"Мы обсуждаем эти вопросы с участием России, для того чтобы они были реализованы", - подчеркнул президент.

Также глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать поддерживать репатриантов, которые вернулись на историческую родину из Сирии, Ливана, Иордании и других стран.

"Им нужна поддержка, в том числе по обучению их абхазскому языку. Мы решаем вопросы, связанные с проживанием наших соотечественников, предоставляем им абхазское гражданство. Этот дело не одного дня, но постепенно эти вопросы будут решены", - подчеркнул президент.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

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Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года.