19:54 25 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.74
  • EUR78.43
Поиск

Рауль Хаджимба пригласил Башара Асада в Абхазию

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)
12420

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции сказал, что пригласил своего сирийского коллегу Башара Асада посетить Абхазию.

Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Непростой год: президент Абхазии подвел экономические итоги 2018 года

Башар Асад дал согласие на приезд в Абхазию, но визит зависит от положения дел в Сирии, добавил глава государства. Рауль Хаджимба выразил надежду на то, что сложности, которые есть в Сирии, в ближайшее время закончатся.  

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать выстраивать отношения с Сирией на взаимовыгодных условиях. Абхазия заинтересована в налаживании транспортной коммуникации с Сирией, что позволит развивать экономику.

"Мы обсуждаем эти вопросы с участием России, для того чтобы они были реализованы", - подчеркнул президент.

Также глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать поддерживать репатриантов, которые вернулись на историческую родину из Сирии, Ливана, Иордании и других стран.

"Им нужна поддержка, в том числе по обучению их абхазскому языку. Мы решаем вопросы, связанные с проживанием наших соотечественников, предоставляем им абхазское гражданство. Этот дело не одного дня, но постепенно эти вопросы будут решены", - подчеркнул президент.

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Рауль Хаджимба назвал сферы для сотрудничества с Сирией>>

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (14)

По теме

Ремонтом водопровода в Члоу заинтересовалась прокуратура Абхазии
Хаджимба рассказал, почему изменил мнение о прямых выборах главы Сухума
От зарплат до нефти: президент Абхазии рассказал об итогах 2018 года
Теги:
Башар Асад, Рауль Хаджимба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник волшебства и радости: как отмечали католическое Рождество в мире
Проснувшийся вулкан Этна на Сицилии остановил работу аэропорта
Страшная сила: на Сицилии проснулся вулкан Этна
Способы сохранения елки
Как сохранить елку

Соцсети

Sputnikabkhazia