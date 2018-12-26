Каникулы в субтропиках: сколько стоит встретить Новый год в Абхазии

О том, кто и откуда приезжает в Абхазию на Новый год и сколько зимние туристы готовы потратить на отдых, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Зимний гость

Абхазия традиционно считается страной летнего туризма. Черное море, горные реки и озера, свежи фрукты и национальная кухня ежегодно привлекают зарубежных туристов, прежде всего из России. Подводя итоги летнего туристического сезона, министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия отметил, что к 1 ноября 2018 года республику посетило около одного миллиона отдыхающих. Среди них около 550 тысяч человек выбрали Абхазию для длительного отдыха, около 450 тысяч приехали в страну на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп.

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Зимой туризм в субтропиках дает более скромные показатели, но у этого времени года есть и свои поклонники. Гости приезжают в Абхазию на новогодние каникулы. По словам президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, едут, как правило, семейные пары и пожилые люди из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Есть и краткосрочные экскурсанты из Сочи.

"А молодежь ездит мало, потому что их в основном интересует активный летний отдых - джиппинг , поход в горы, тарзанки, рафтинг", - объяснила она.

Но и зимним гостям нужны экскурсионные и развлекательные программы.

"Многие туристы приезжают к Рождеству. Проводят экскурсию по христианским святыням, ходят в храмы. Люди хотят прикоснуться к древним христианским памятникам", - сказала Калягина.

Зимние краски Абхазии

Сколько стоит Новый год

Цены на зимний отдых на двоих в Абхазии с 28 декабря по 8 января колеблются от 20 до 80 тысяч в четырех и трехзвездочных отелях Гагры, Сухума и Нового Афона и до 5-10 тысяч за номер на двоих в мини-отелях, гостиницах и хостелах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый год в субтропиках: как провести каникулы в Абхазии

Спросом зимой пользуются Сухум, Гагра и Новый Афон. Цена зависит от уровня запросов. К примеру, 11 ночей зимних каникул в отеле "Amra Park-hotel & SPA" в Гагре обойдутся туристу в почти 50 тысяч рублей на двоих. Несмотря на то, что для Абхазии эта цена сильно выше средней, в гостинице продано больше половины номеров.

В стоимость проживания входит трехразовое питание, тренажерный зал, бассейн. За отдельную плату предложат сауну, хамам и SPA. В Новогоднюю ночь в ресторане отеля будет банкет с развлекательной программой. Вход – 7000 рублей с человека.

"И наши гости активно интересуются и пользуются новогодней программой", - рассказали администраторы.

В Гагре можно найти и более скромные варианты. Новогодние каникулы с 28 декабря по 8 января в отеле "Гега" обойдутся в 16 тысяч рублей на двоих. SPA здесь не предлагают, но при отеле есть сад, где можно устраивать пикники – зона барбекю бесплатная. Расхватывают такие предложения быстро. В "Геге", к примеру, уже осталось всего два номера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Отдых с видом на мандарины: туристы о зимней Абхазии

Еще меньше номеров осталось в частном секторе. В гостевых домах комнату на двоих можно найти за 7 тысяч и даже 3 тысячи за 11 ночей.

В Сухуме туристы все же предпочитают люкс. По словам менеджера гостиницы "Рица", в Новогоднюю ночь номеров практически не осталось. Цена за 11 ночей на двоих 86 тысяч рублей, плюс 2900 рублей с человека за новогодний вечер в ресторане.

На указанные даты не оказалось номеров и в столичном отеле "ДЭМ". А вот частный сектор гости столицы не жалуют. По словам владелицы гостевого дома "Guest house Mukhus" в этом году отель заполнен не полностью.

"В принципе, как и в прошлом году. Особого наплыва не видим, все так же", - добавила хозяйка.

Абхазия будет завлекать зимних туристов застольем и хелиски

По словам Калягиной, интерес к зимнему отдыху в Абхазии повысили турфирмы и туроператоры, которые самостоятельно рекламируют отдых в республике.

"Но хотелось бы, чтобы такая кампания была более обширной и проходила круглый год. Для этого нужна государственная программа по поддержке рекламы Абхазии как туристической страны, хотя бы для начала в России", - сказала она.

Метель и сугробы субтропического Сухума

Зимой туристы предпочитают посещать абхазские застолья, природные достопримечательности и городские рынки. Но для того чтобы туристы еще больше заинтересовались зимней Абхазией, нужно дать ему нечто особенное – сорвать мандарины, увидеть зимнюю Рицу, подняться в горы, добавила Калягина.