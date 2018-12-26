Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 декабря

В четверг 27 декабря в Абхазии ожидается сильный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. В четверг 27 декабря на побережье ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в возвышенностях к вечеру возможен снег с дождем, снег. В предгорьях и горах снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление пониженное, 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью в различных регионах страны от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды от трех до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.