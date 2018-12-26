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Ремонт высоковольтной линии в Гагрском районе приостановлен из-за снегопада

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Поселок Цандрыпш Гагрского района остался без света из-за аварии на высоковольтной линии "Холодная речка" в среду 26 декабря.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Восстановительные работы на месте аварии в районе высокогорного села Ачмарда Гагрского района, приостановлены до пяти часов утра в связи со снегопадом. Об этом сообщает официальный сайт "Черноморэнерго".

Поселок Цандрыпш Гагрского района остался без света из-за аварии на высоковольтной линии "Холодная речка" в среду 26 декабря.На место выехала ремонтная бригада "Черноморэнерго".

В результате аварии были повреждены шесть пролетов высоковольтной линии 110 кВ  Замене подлежат высоковольтные провода и траверсы.

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