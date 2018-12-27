"Каданс" примет участие в "Конкурсе победителей" в Санкт-Петербурге

Международный конкурс детского и юношеского творчества "Конкурс победителей" пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 9 января.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вокально-инструментальный ансамбль "Каданс" примет участие в Международном конкурсе детского и юношеского творчества "Конкурс победителей", сказал в интервью Sputnik руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян.

Он добавил, что в "Конкурсе победителей" принимают участие победители конкурса "Будущее планеты", коллектив из Абхазии становился лучшим в марте 2018 года.

"Весной этого года мы стали лучшими в двух номинациях конкурса "Будущее планеты" и в качестве победителей приглашены поучаствовать в "Конкурсе победителей", - рассказал он.

Конкурс "Будущее планеты" очень представительный, он собирает более тысячи участников из разных регионов России и из-за рубежа, отметил Алавердян.

"Мы будем выступать в трех номинациях: первая - это сольный вокал, затем выступление эстрадного коллектива, и в третьей номинации будет представлен джазовый состав", - сообщил руководитель коллектива.

Артисты из Абхазии представят зрителям совершенно разные номера, зритель в Санкт-Петербурге сможет оценить песни на абхазском, русском и английском языке . "Каданс" выезжает в северную столицу России 2 января, конкурс откроется 4 числа и завершится 9 января.

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Детский ансамбль "Каданс" был создан пять лет назад. Впервые с сольным концертом в Абхазии коллектив выступил в 2016 году. Музыканты участвуют в международных музыкальных фестивалях.