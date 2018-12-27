Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 декабря

В пятницу 28 декабря в Абхазии ожидается сильный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В пятницу 28 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, возможен дождь со снегом, днем погода прояснится. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +0°С +5°С, днем поднимется до +2°С +7°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.