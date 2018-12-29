"Конец фильма?": вернется ли кино в Абхазию

О том, как зародилась киноиндустрия в Абхазии, какие фильмы были сняты, а также о процессе восстановления сожженного архива кинофотодокументов Абхазии читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

История кинематографии в Абхазии насчитывает больше ста лет. В 1911 году российская компания по производству и прокату кинофильмов Александра Ханжокова снимала географический очерк о Кавказе. В этом фильме Абхазия была подробно представлена. Картина была разбита на темы, каждый населенный пункт был показан отдельно, зрителям представили все, чем могла тогда похвастаться Абхазия.

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Кино в Абхазии набирало обороты, была открыта киностудия в стране, искали и отправляли людей на обучение в московский кинотехникум – в нынешний ВГИК. В этом техникуме учился первый абхазский режиссер Виктор Патейпа.

Пепел абхазского кино

Историк кино Рита Пация занимается изучением абхазского кинематографа больше тридцати лет.

"Изучать историю абхазского кинематографа я начала до грузино-абхазской войны, и у меня была возможность работать с архивными материалами, которые грузины впоследствии сожгли. Многие интересные факты и документы я переписывала для своей работы. Но в конце войны добрались и до моего архива. Когда я вернулась в свою квартиру, во дворе возле дерева тлели последние документы истории абхазского кинематографа", - вспоминает историк.

Из разбросанных по углам квартиры и из кипы обгоревших листов Рита Пация по крупицам смогла собрать уцелевшие листы архивных документов, чтобы продолжить работу, опираясь на эти материалы.

Рита Пация не опустила руки. Изучала доступные теоретические материалы, публиковала статьи. Работала с киноархивами в Красногорске, а также ждет разрешения посетить архив ВГИКа.

"Необходимо создать собственный архив кинофотодокументов Абхазии. По существующим материалам можно создать очерки, но полную историю абхазского кинематографа я бы не смогла составить. Много моментов, которые мне непонятны, где-то что-то у меня было, но сейчас этого нет, я знаю о том, что это имело место быть, но документально подтвердить не могу, потому что этих бумаг нет в архивах, они сгорели. Поэтому необходимо найти компенсацию потерянным документам. Эта цель нашего проекта", - объясняет историк.

Сделано в Абхазии

С 1924 года в Абхазии создавались совместные проекты с киностудиями "Совкино" и "Госкино". В российских собраниях есть очень ценные документы и факты об историческом развитии абхазского кинематографа, говорит исследователь.

"Виктор Патейпа работал в ленинградской киностудии "Совкино", я жду доступ в их архив и в архив ВГИКа. Работы много, но мы надеемся восстановить довоенный блок архивных материалов об абхазском кино. Благодаря проделанной работе, я смогла привезти копию фильмов об Абхазии и фильмы режиссеров Виктора Патейпа и Михи Лакрба", - рассказывает историк.

Рита Пация представила один из первых фильмов об Абхазии "10 дней в горах" режиссера Аркадия Тягая и оператора Геворкяна. В фильме показывают переход через горы, через Карачаево-Черкесию. Этот туристический маршрут был популярен в 30-е годы прошлого века. На кадрах даже есть первые разработки ткурачалского угля.

"Юрия Желябужского приглашали на съемки абхазского фильма. Ему было интересно опробовать новую операторскую технику. Съемки проходили в горах. Путь лежал через Сванетию, там он снял художественный фильм "Дина Дза-Дзу", где главным персонажем был абхаз. После съемок спустился в Абхазию, где его уже ждали", - говорит она.

В 1924 году в Абхазии активно работала киностудия, созданная совместно с "Белгоскино". За год работы киностудии были задействованы технические работники, работала лаборатория, которая находилась в здании курортологии в Сухуме, а рядом в частном доме некая Стасенко сдавала в аренду половину своего дома под базу абхазской киностудии.

"Готовился сценарий специально к приезду режиссера. Но он оказался слишком сырым, чтобы по нему могли снять постановочный художественный фильм. Съемочная группа Желябужского не могла задерживаться здесь надолго, каждая минута была рассчитана. В сложившейся ситуации было принято решение подготовить сценарий документального фильма. Кондрат Дзидзария и Семен Басария стали авторами этого сценария. Фильм был назван "Абхазия"", - продолжает она.

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Возрождение кино

Все шло успешно, но после включения Абхазии в состав Грузии начались проблемы, а затем и вовсе обрушились репрессии. Первый абхазский режиссер Виктор Патейпа был расстрелян.

Говоря о новом поколении кинематографистов, Рита Пация считает появление молодых режиссеров чудом.

"Молодые кинематографисты - большое счастье для нас. Без помощи, без поддержки, без базы они смогли каким-то образом реализоваться. Видимо, появилась такая острая потребность развивать кино в стране. Важно, чтобы у них была возможность снимать любое кино, плохое, хорошее, главное - снимать", - надеется она.