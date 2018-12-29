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"Конец фильма?": вернется ли кино в Абхазию

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В Абхазии
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О том, как зародилась киноиндустрия в Абхазии, какие фильмы были сняты, а также о процессе восстановления сожженного архива кинофотодокументов Абхазии читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

История кинематографии в Абхазии насчитывает больше ста лет. В 1911 году российская компания по производству и прокату кинофильмов Александра Ханжокова снимала географический очерк о Кавказе. В этом фильме Абхазия была подробно представлена. Картина была разбита на темы, каждый населенный пункт был показан отдельно, зрителям представили все, чем могла тогда похвастаться Абхазия.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кино в Абхазии набирало обороты, была открыта киностудия в стране, искали и отправляли людей на обучение в московский кинотехникум – в нынешний ВГИК. В этом техникуме учился первый абхазский режиссер Виктор Патейпа.

Пепел абхазского кино

Историк кино Рита Пация занимается изучением абхазского кинематографа больше тридцати лет.

"Изучать историю абхазского кинематографа я начала до грузино-абхазской войны, и у меня  была возможность работать с архивными материалами, которые грузины впоследствии сожгли. Многие интересные факты и документы я переписывала для своей работы. Но в конце войны добрались и до моего архива. Когда я вернулась в свою квартиру, во дворе возле дерева тлели последние документы истории абхазского кинематографа", - вспоминает историк.

Из разбросанных по углам квартиры и из кипы обгоревших листов Рита Пация по крупицам смогла собрать уцелевшие листы архивных документов, чтобы продолжить работу, опираясь на эти материалы.

Кинопленка
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Рита Пация не опустила руки. Изучала доступные теоретические материалы, публиковала статьи. Работала с киноархивами в Красногорске, а также ждет разрешения посетить архив ВГИКа. 

"Необходимо создать собственный архив кинофотодокументов Абхазии. По существующим материалам можно создать очерки, но полную историю абхазского кинематографа я бы не смогла составить. Много моментов, которые мне непонятны, где-то что-то у меня было, но сейчас этого нет, я знаю о том, что это имело место быть, но документально подтвердить не могу, потому что этих бумаг нет в архивах, они сгорели. Поэтому необходимо найти компенсацию потерянным документам. Эта цель нашего проекта", - объясняет историк.

Сделано в Абхазии

 С 1924 года в Абхазии создавались совместные проекты с киностудиями "Совкино" и "Госкино". В российских собраниях  есть очень ценные документы и факты об историческом развитии абхазского кинематографа, говорит исследователь.  

"Виктор Патейпа работал в ленинградской киностудии "Совкино", я жду доступ в их архив и в архив ВГИКа. Работы много, но мы надеемся восстановить довоенный блок архивных материалов об абхазском кино. Благодаря проделанной работе, я смогла привезти копию фильмов об Абхазии и фильмы режиссеров Виктора Патейпа и Михи Лакрба", - рассказывает историк.

Рита Пация представила один из первых фильмов об Абхазии "10 дней в горах" режиссера Аркадия Тягая и оператора Геворкяна. В фильме показывают переход через горы, через Карачаево-Черкесию. Этот туристический маршрут был популярен в 30-е годы прошлого века. На кадрах даже есть первые разработки ткурачалского угля.

Режисер Атана Агрба
© Фото: Facebook/Атана Агрба
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"Юрия Желябужского приглашали  на съемки абхазского фильма. Ему было интересно опробовать новую операторскую технику. Съемки проходили в горах. Путь лежал через Сванетию, там он снял художественный фильм "Дина Дза-Дзу", где главным персонажем был абхаз. После съемок спустился в Абхазию, где его уже ждали", - говорит она.

В 1924 году в Абхазии активно работала киностудия, созданная совместно с "Белгоскино".  За год работы киностудии были задействованы технические работники, работала лаборатория, которая находилась в здании курортологии в Сухуме, а рядом в частном доме некая Стасенко сдавала в аренду половину своего дома под базу абхазской киностудии.

"Готовился сценарий специально к приезду режиссера. Но он оказался слишком сырым, чтобы по нему могли снять постановочный художественный фильм. Съемочная группа  Желябужского не могла задерживаться здесь надолго, каждая минута была рассчитана. В сложившейся ситуации было принято решение подготовить сценарий документального фильма. Кондрат Дзидзария и Семен Басария стали авторами этого сценария. Фильм был назван "Абхазия"", - продолжает она.

Вячеслав Аблотия во время съемок
© Фото : из архива Вячеслава Аблотия
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Все шло успешно, но после включения Абхазии в состав Грузии начались проблемы, а затем и вовсе обрушились репрессии. Первый абхазский режиссер Виктор Патейпа был расстрелян.

Возрождение кино

Говоря о новом поколении кинематографистов, Рита Пация считает появление молодых режиссеров чудом.

"Молодые кинематографисты - большое счастье для нас. Без помощи, без поддержки, без базы они смогли каким-то образом реализоваться. Видимо, появилась такая острая потребность развивать кино в стране. Важно, чтобы у них была возможность снимать любое кино, плохое, хорошее, главное - снимать", - надеется она.

Теги:
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