Хаджимба и Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

Владимр Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Абхазия отметили десятую годовщину признания Республики Абхазии Российской Федерацией.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Рауль Хаджимба и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"От имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю Вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. В 2018 году союзнические абхазо-российские отношения продуктивно и поступательно развивались, наполняясь новым содержанием по важнейшим направлениям сотрудничества", - сказано в поздравлении Рауля Хаджимба.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что в 2019 году продолжится большая совместная работа, направленная на укрепление связей между государствами и обеспечение стабильности и безопасности в Кавказском регионе.

Глава Абхазии выразил Владимиру Путину благодарность за "колоссальный личный вклад в укрепление и развитие Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства, в решение вопросов, которым наши граждане придают первостепенное значение".

Резюмируя, Хаджимба пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а "всему дружественному, братскому народу России – добра и процветания".

В поздравительной телеграмме Владимир Путин в свою очередь направил президенту Абхазии свои "сердечные новогодние и рождественские поздравления".

"Убежден, что дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, в полной мере отвечает чаяниям наших братских народов, служит укреплению мира и стабильности на Кавказе", - подчеркнул лидер России.

Владимир Путин пожелал Раулю Хаджимба "здоровья, счастья и успехов на посту главы государства, а всем жителям республики - мира и благополучия".

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Последняя зарубежная рабочая поездка Рауля Хаджимба состоялась 23 декабря 2018 года в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее 21 октября 2018 года президенты встречались в Сочи, где обсуждали вопросы текущей повестки двусторонних отношений.