Прогноз погоды в Абхазии на 30 и 31 декабря

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. 30 и 31 декабря в Абхазии ожидается облачная погода. В воскресенье 30 декабря ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами дождь, в понедельник 31 декабря – дождь. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +0°С +5°С, днем поднимется до +5°С +10°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды от двух до четырех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.