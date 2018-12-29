Прогноз погоды в Абхазии на 30 и 31 декабря

30 и 31 в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. 30 и 31 декабря в Абхазии ожидается облачная погода. В воскресенье 30 декабря ночью и утром преимущественно без осадков, днем временами дождь, в понедельник 31 декабря – дождь. В предгорьях и горах – снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +0°С +5°С, днем поднимется до +5°С +10°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.