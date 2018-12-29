Рекордный трафик зафиксирован на российско-абхазской границе в 2018 году

В настоящее время средний ежесуточный пассажирский и транспортный потоки составляют 27 тысяч граждан и порядка шести тысяч транспортных средств.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Итоговая статистика уходящего года показала, что через пешеходную, автомобильную и железнодорожную составляющие МАПП "Адлер" пограничники пропустили почти 10 с половиной миллионов человек, сообщила пресс-служба Погрануправления России по Краснодарскому краю.

В прежние годы общий пассажирский поток на данном направлении не достигал подобной отметки ни разу.

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Автомобильный трафик также превысил показатели предыдущих лет. За 2018 год государственную границу между Россией и Абхазией пересекло почти 2 миллиона 110 тысяч автомобилей, что почти на 170 тысяч транспортных средств больше, чем в прошлом году.

Тенденция к увеличению пассажирского и транспортного потоков наблюдается ежегодно. Рост держится на отметке около 5% по лицам и 7% по транспортным средствам.

Сотрудники пограничного контроля задержали 32 нарушителя государственной границы в 2018 году. Это граждане, которые пытались пересечь государственную границу по чужим и поддельным паспортам. Были выявлены более 1600 нарушителей режима государственной границы.

В большинстве это граждане, у которых в документах имелись механические повреждения, либо истек срок действия паспорта.

На основании непрерывного мониторинга трансфера через российско-абхазскую границу, контролирующие органы принимают все меры для повышения эффективности работы пункта пропуска.

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По прогнозам специалистов ближайшее увеличение нагрузки на МАПП "Адлер" придется на период так называемых новогодних каникул.