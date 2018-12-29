"Кремль.Елка.": школьники из Абхазии вернулись из Москвы

На Кремлевскую елку в Москве были приглашены 12 детей из районов и школ-интернатов Абхазии.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. На Кремлевской елке ребята станцевали абхазский танец, с гордостью сообщил Sputnik участник поездки в Москву Марат Боджгуа.

"Я танцую в Гулрыпшском детском ансамбле уже четыре года, люблю танцевать национальные танцы и хотел, чтобы и другие это увидели", - рассказал Марат.

Всего в составе группы из Абхазии было 12 человек из школ и интернатов республики. Для детей провели экскурсию по столице России, познакомили с историческими памятниками и архитектурой. Но больше всего, по словам Марата, детям понравилась сама Кремлевская елка.

Сопровождали детей сотрудники Министерства образования и МВД Абхазии, врач-педиатр.

Дети из Абхазии на елке в Кремле © Фото : Нонна Квициния

Дети из Абхазии на елке в Кремле © Фото : Нонна Квициния

Дети из Абхазии на елке в Кремле © Фото : Нонна Квициния 1 / 3 © Фото : Нонна Квициния Дети из Абхазии на елке в Кремле

"Дети не хулиганили, они вели себя шикарно. Праздничная атмосфера сопровождала нас изначально. Как только мы вышли из поезда, нас встретил Дед Мороз, и даже водители были в новогодних костюмах. Нам хотелось праздника, и мы его получили", - сказала сотрудница Министерства образования республики Нонна Квициния

По ее словам, абхазских детей ежегодно приглашают на елку в Кремль. Количество мест в группе ограничено, и приходится проводить отбор.

"Это должны быть дети, которые хорошо учатся или успешно проявили себя, также это могут быть дети из многодетных семей", - объяснила специалист.

В конце новогоднего путешествия в Москву детям подарили семена прошлогодней Кремлевской елки. На специальном сайте они должны изучить дерево, а затем прорастить семена и посадить их в Абхазии.