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Дети из Абхазии на елке в Кремле

"Кремль.Елка.": школьники из Абхазии вернулись из Москвы

© Фото : Нонна Квициния
В Абхазии
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На Кремлевскую елку в Москве были приглашены 12 детей из районов и школ-интернатов Абхазии.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. На Кремлевской елке ребята станцевали абхазский танец, с гордостью сообщил Sputnik  участник поездки в Москву Марат Боджгуа.

"Я танцую в Гулрыпшском детском ансамбле уже четыре года, люблю танцевать национальные танцы и хотел, чтобы и другие это увидели", - рассказал Марат.

Всего в составе группы из Абхазии было 12 человек из школ и интернатов республики. Для детей провели экскурсию по столице России, познакомили с историческими памятниками и архитектурой. Но больше всего, по словам Марата, детям понравилась сама Кремлевская елка.

Сопровождали детей сотрудники Министерства образования и МВД Абхазии, врач-педиатр.

  • Дети из Абхазии на елке в Кремле
    Дети из Абхазии на елке в Кремле
    © Фото : Нонна Квициния
  • Дети из Абхазии на елке в Кремле
    Дети из Абхазии на елке в Кремле
    © Фото : Нонна Квициния
  • Дети из Абхазии на елке в Кремле
    Дети из Абхазии на елке в Кремле
    © Фото : Нонна Квициния
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© Фото : Нонна Квициния
Дети из Абхазии на елке в Кремле

"Дети не хулиганили, они вели себя шикарно. Праздничная атмосфера сопровождала нас изначально. Как только мы вышли из поезда, нас встретил Дед Мороз, и даже водители были в новогодних костюмах. Нам хотелось праздника, и мы его получили", - сказала сотрудница Министерства образования  республики Нонна Квициния

По ее словам,  абхазских детей ежегодно приглашают на елку в Кремль. Количество мест в группе ограничено, и приходится проводить отбор.

"Это должны быть дети, которые хорошо учатся или успешно проявили себя, также это могут быть дети из многодетных семей", - объяснила специалист.

В конце новогоднего путешествия в Москву детям подарили семена прошлогодней Кремлевской елки. На специальном сайте они должны изучить дерево, а затем прорастить семена и посадить их в Абхазии.

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Теги:
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