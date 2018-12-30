Праздник к нам приходит: 10 предновогодних фильмов для волшебного настроения

По традиции в канун Нового года принято "вооружаться" пледом, горячим чаем, сладостями и погружаться в волшебную атмосферу праздничных фильмов. Чтобы не терять время на их поиск, Sputnik подготовил для читателей предновогоднюю подборку фильмов.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Реальная любовь – 1, 2

Для идеального предновогоднего настроения нужна идеальная история любви. А когда их несколько и все они "развязываются" в канун Рождества, то остается только запастись попкорном и делать прогнозы, какая из девяти историй закончится хеппи-эндом, а о какой придется всплакнуть.

Для поклонников первой части фильма режиссеры в 2017 году подготовили продолжение. Вторая часть вкратце расскажет о том, удалось ли главным героям сохранить свою реальную любовь спустя 14 лет.

Принцесса Льда

Ничто так не создает атмосферу Нового года, как диснеевские фильмы, которые не просто переносят в детство, но и напоминают о несменяемой борьбе добра и зла в мире. История молодой Кейси, которая собирается связать жизнь с физикой и математикой, но мечтает о фигурном катании, напомнит киноманам, что главное верить в свою мечту, даже если на пути к ней много преград.

Гринч – похититель Рождества

Каждый год в канун Рождества злой Гринч пытается похитить любимый праздник у жителей Ктограда. Учитывая то, что главную роль в фильме сыграл Джим Керри, "воришка" обещает быть не только злым, но и смешным.

Чарли и шоколадная фабрика

Еще одна история о чудесах, которые обязательно сбудутся, если очень верить. Тема отцов и детей сопровождается музыкальными "антрактами". Но будьте осторожны, после просмотра фильма вам обязательно захочется сходить в магазин за сладким.

Интуиция

Фильм для тех, кто отчаянно верит в судьбу и ее мистические знаки. Действие происходит в предрождественском Нью-Йорке, где и встречаются Джонатан и Сара. Оба понимают, что встретились не случайно, но решают довериться судьбе. А что из этого выйдет, узнайте из фильма или просто доверьтесь интуиции.

Девчата

Настоящая сибирская зима и настоящая история сибирских девушек. Юная повариха Тоня Кислицына готова взяться за любую работу и быстро вливается в общажный коллектив девчат. Пылкий характер Тони поддается обаянию первого парня "на селе" Ильи. Но все не так просто, ведь девушка узнает "страшный" секрет своего возлюбленного.

Госпожа Горничная

Романтичная мелодрама с традиционным сюжетом. Прекрасный принц, он же влиятельный политик Кристофер, влюбляется в обворожительную бизнесвумен в исполнении Дженнифер Лопес. Неожиданно выясняется, что утонченная леди работает горничной в люксовом отеле. Сможет ли любовь преодолеть предрассудки и социальное неравенство?

Гарри Поттер (все части)

Список предновогодних фильмов был бы неполным без главного мага (не путать с маглом) современности. В очередной раз Гарри Поттер и его друзья борются за свой магический мир, дружбу, любовь, добро и справедливость и дарят киноманам веру с волшебство.

Безумная свадьба

Пусть название вас не смущает, ведь вся история безумного семейства Верней начинается с идеи собрать всех дочерей и их мужей в Рождество в одном доме. Для главы семьи, представителя рода французских аристократов, самым большим разочарованием в жизни стал брак его троих дочерей. И только Верней свыкся с еврейским, мусульманским и китайским родством, как младшая дочь решает познакомить семью с женихом. Казалось бы, уже ничего не сможет удивить французских аристократов, но не тут-то было.

Отпуск по обмену

Иногда, чтобы хорошо встретить Новый год и "перезагрузиться", достаточно просто сменить место жительства. Но сбежать от старых проблем просто так не удастся, правда, можно заменить их новыми…более симпатичными.