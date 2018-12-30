Позволить себе все: дизайнер из Абхазии рассказала, что надеть на Новый год

В 2019 году в моде будут бархат, шелк, жаккард и А-образные силуэты, уверена дизайнер Сырма Шинкуба.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik. В новогоднюю ночь следует надеть платье-макси желтого или зеленого цвета, посоветовала дизайнер-модельер Сырма Шинкуба.

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Празднование Нового года - это масштабное событие. У девушек есть повод облачиться в платье-макси со шлейфом или глубоким декольте, пояснила дизайнер. Она подчеркивает, что в новом году девушка может позволить себе все. Но с одним маленьким уточнением: без излишеств.

"Все, о чем мечтала девушка раньше, можно смело надевать в наступающем году. Цвета должны быть натуральными, но предпочтительны желтый и зеленый, а также золото. Другие оттенки, такие, как нюдовые, хроматические, мягкие, остаются также в моде, они никуда не уходят. Только, если кто-то подготовил черно-белое платье Шанель, то, наверное, придется отложить на другой случай. Это будет не совсем к месту", – предупредила Шинкуба.

Избегать следует тусклые и мрачные цвета, такие, как неви, терракот и даже черный, который считается вневременным. Год свиньи, как отметила дизайнер, более праздничный и колоритный.

В целом же в 2019 году сказать однозначно, что будет популярно, невозможно. Все зависит от мероприятия, на которое вы собираетесь. Также актуальны А-образные силуэты. Из тканей в моде будут бархат, шелк и жаккард.

Сама дизайнер предпочитает не следовать моде. Главное, по ее мнению, это стиль.

"Мне кажется, что в погоне за модой можно потерять свою индивидуальность", считает Шинкуба.

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Мода – это индустрия, которая меняется каждый сезон, но человек должен искать сам свой стиль. Тенденции можно изучать и спользой для себя использовать, при этом не теряя, своей изюминки, уверена дизайнер.