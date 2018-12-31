Круглая дата: какие юбилеи отметила Абхазия в 2018 году

В уходящем 2018 году в Абхазии много юбилеев, среди которых 25 лет Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, 10 лет признания независимости республики, 125 лет со дня рождения Нестора Лакоба, и другие важные даты.

Победа в Отечественной войне – 25 лет

Главным событием уходящего года стал юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Центральным событием праздничных мероприятий к 25-летию Победы стал военный парад, который прошел на площади Свободы в Сухуме.

Военный парад в столице стал красочным и запоминающимся событием для всех, кто пришел на него. Началось все с шествия ветеранов Отечественной войны, среди них были добровольцы, приехавшие в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Первыми по площади прошли парадные расчеты Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Республики Южная Осетия.

Вслед за ними на площадь Свободы вынесли Государственный флаг и Знамя Победы Абхазии. Перед участниками парада выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который произнес торжественную речь.

© Sputnik Константин Грецов Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов привели к независимости Абхазии.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. Война длилась 13 месяцев и 13 дней.

В войне против Грузии с абхазской стороны погибло около трех с половиной тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Признание независимости Абхазии – 10 лет

Президент Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии.

Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию признания независимости Абхазии Российской Федерацией, состоялось в Абхазском государственном драматическом театре 26 августа.

© Sputnik / Tomas Tkhaitsuk Народный ансамбль песни и танцев выступает на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 10-летней годовщины признания независимости Абхазии Российской Федерацией, в Сухуме

В начале торжественного вечера почетный караул вынес государственные флаги Абхазии и России, затем прозвучали гимны двух стран, после чего с поздравительной речью выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что Абхазия долго и упорно шла по пути признания своей независимости и несмотря на трудности ей удалось этого достичь.

В тот же день в городе Сухум тысячи жителей, собравшиеся на площади Свободы, с ликованием восприняли Указ президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Республики Абхазия. Президент республики Сергей Багапш поздравил народ Абхазии с обретением независимости, с победой народа Абхазии.

Абхазской телерадиокомпании – 40 лет

Первый выпуск новостей на абхазском языке состоялся 6 ноября 1978 года, этот день считается днем рождения Абхазского телевидения. В честь этого знаменательного события в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 6 ноября состоялся праздничный вечер.

© Фото : Пресс-служба Президента РА Концерт посвященный сорокалетию АГТРК

В начале торжества, президент республики Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании и подчеркнул, что 40-летний путь Абхазского телевидения стал неотъемлемой частью политической истории Абхазии.

Поздравительные речи сменялись выступлениями национальных вокально-инструментальных коллективов и песнями в исполнении представителей абхазской эстрады, которых зал встречал и провожал несмолкаемыми аплодисментами.

Столетие со дня рождения Киршала Чачхалиа

Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения поэта-сатирика Киршала Чачхалиа, организованный Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба 30 мая.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественный вечер в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалия

Как заметил поэт Владимир Зантария, произведения Киршала Чачхалиа очень талантливы и лишены литературных штампов.

Киршал Чачхалиа – поэт, член Союза писателей СССР и Абхазии Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года. Вслед за Леонтием Лабахуа Киршал Шамилович Чачхалиа является зачинателем сатирического жанра, развил и утвердил в абхазской литературе стихотворную сатиру. Стихи Киршала Шамиловича Чачхалиа публиковались в журналах: "Алашара", "Сухум", газетах "Апсны капшь", "Советская Абхазия" и других.

© Sputnik Бадрак Авидзба Торжественный вечер в честь 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалия

Государственному симфоническому оркестру 85 лет

Симфонический оркестр Абхазии, статус которого менялся не единожды, был создан 1 апреля 1933 года. Первым его художественным руководителем стал Димитриади.

Концерты симфонического оркестра проходили с большим успехом. Но в роковом 1937 году этот замечательный коллектив был расформирован, многие оркестранты репрессированы. Только спустя более 20 лет абхазский народ возродил этот очаг культуры; большая заслуга в этом принадлежит первому абхазскому дирижеру Льву Григорьевичу Джергения, дело которого продолжил Анатолий Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный симфонический оркестр Абхазии

Период расцвета сменился упадком в 1992 году, когда началась Отечественная война народа Абхазии. Тогда, большинство музыкантов оркестра покинули страну. Остались лишь местные музыканты – чуть больше 30 человек. Первый концерт после войны Государственный симфонический оркестр дал в 1994 году, и назывался он "Плач по погибшим".

Из-за того, что осталось мало музыкантов, руководитель коллектива Анатолия Хагба поменял статус оркестра и преобразовать его в камерный.

Шота Салакая – 85 лет

Академик, награжденный орденом "Ахьдз-Апша" II степени, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Шота Салакая 18 июля отметил свое 85-летие.

30 ноября в Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась научно-практическая конференция, посвященная 85-летию доктора филологических наук, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени Шоты Салакая.

© Sputnik Томас Тхайцук Презентация книги "Эволюция эпической традиции"

Шота Салакая родился 18 июля 1933 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазии. В 1965 году Шота Салакая защитил кандидатскую диссертацию на тему "Основные виды абхазского героического и исторического эпоса", а в 1999 году в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН — докторскую.

С 1959 года и поныне Шота Салакая работает в Абхазском институте языка, литературы и истории имени Д.И. Гулиа (Абхазский институт гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа АНА). Исследовательский диапазон Шоты Салакая очень широк. В круг его научных интересов входят различные отрасли абхазоведения – фольклор (прежде всего его эпические жанры), история литературы, литературная критика – в широком сопоставлении с аналогичным творчеством народов Северного Кавказа, в первую очередь абазин и адыгов.

Софа Агумаа – 80 лет

К юбилею Народной артистки Абхазии Софа Агумаа 20 декабря в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка "Время счастливых находок", в котором представлены фотографии Софы Агумаа, которые были сделаны во время выступлений на театральной сцене или на киноплощадке.

© Foto / из личного архива Софы Агумаа Софа Агумаа

Народная артистка Абхазии, исполнительница множества запоминающихся ролей в кино и театре, художественный руководитель Государственного Молодежного театра Софа Агумаа родилась 20 декабря 1938 года.

Работая в театре, Софа Агумаа создала более 70 образов. В списке сыгранных ролей есть спектакли по произведениям Уильяма Шекспира (роль Эмилии в пьесе "Отелло", роль Реганы в пьесе "Король Лир"), Антона Чехова (роль Натальи в пьесе "Предложение"), Федерико Гарсиа Лорки (роль невесты в пьесе "Кровавая свадьба") и многих других известных писателей.

Восьмидесятилетие Мушни Ласуриа

В честь 80-летия автора в Абхазском драмтеатре состоялся поэтический спектакль по творчеству Мушни Ласуриа 12 декабря. В поэтическом спектакле собрано 20 произведений автора, начиная от его эпических романов и завершая небольшими лирическими стихами. Многие из них вошли в представление в виде отрывков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юбилей Академии наук Абхазии - 20 лет

Мушни Ласуриа родился 16 января 1938 года. Мушни Ласуриа Народный поэт Абхазии, переводчик, литературовед, критик, действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Д.И. Гулиа, лауреат Государственной премии имени Ш. Руставели, лауреат Всеросийской премии имени А. Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей РФ, президент Ассоциации писателей Абхазии.

Среди его переводов — роман Пушкина "Евгений Онегин", поэмы Лермонтова, "Новый Завет" и множество стихотворений из мировой классической литературы. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии".

Раулю Хаджимба 60 лет

Рауль Хаджимба — государственный и общественный деятель, генерал-майор службы государственной безопасности, 4-й президент Республики Абхазия (с 2014 года) — родился 21 марта 1958 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба

В период Отечественной войны народа Абхазии – начальник разведки и контрразведки Восточного фронта (август 1992 – сентябрь 1993). С начала 1995 года работал в Государственном таможенном комитете начальником отдела, а затем – первым заместителем председателя. В 1999 году назначается председателем Службы госбезопасности, а в июне 2001 года — первым вице-премьером правительства Республики Абхазия, в мае 2002 года – министром обороны Республики Абхазия.

24 августа 2014 года на состоявшихся внеочередных выборах президента Рауль Хаджимба одержал победу в первом туре, набрав 50,57% голосов избирателей. 25 сентября 2014 года официально вступил в должность президента Республики Абхазия.

Владимиру Анкваб исполнилось бы 90 лет

Поэту, лектору АГУ, кандидату филологических наук Владимиру Анкваб 23 февраля 2018 года исполнилось бы 90 лет. Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения поэта, общественного и государственного деятеля Владимира Анкваб, состоялся в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 22 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер, посвященный Владимиру Анкваб

На торжественной встрече присутствовали родные писателя, коллеги, выпускники Владимира Анкваб. Заведующий кабинетом имени Владимира Анкваб в Абхазском государственном университете Ахра Анкваб отметил, что в 2009 году был открыт кабинет в АГУ.

На мероприятие приехали учителя и школьники из Хуапа, родного села поэта, и села Джирхуа. Школьники прочли стихотворения поэта, песенный коллектив "Киараз" из села Джирхуа исполнил народные абхазские песни, зрители встречали их выступления продолжительными аплодисментами. Затем школьники показали свое мастерство в абхазских танцах.

Абхазский поэт Владимир Анкваб скоропостижно скончался в возрасте 59 лет 14 ноября 1987 года в Москве. Похоронен Владимир Анкваб в Пантеоне писателей и общественных деятелей Абхазии на Сухумской горе.

Василию Царгуш исполнилось 80 лет

С юбилеем Василия Царгуш поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Народному артисту Республики Абхазия, художественному руководителю, главному дирижеру и директору Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Василию Царгуш исполнилось 80 лет.

© Фото: presidentofabkhazia Президент поздравил Василия Царгуш с юбилеем

Василий Царгуш родился 1 февраля 1938 года в селе Ачандара Гудаутского района Абхазской АССР. В 1947 году поступил в Ачандарскую среднюю школу, которую окончил в 1958 году. После окончания школы поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет. В 1963 году окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и был направлен на работу в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера.

Нестор Лакоба родился 125 лет назад

Лакоба Нестор Аполлонович – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Родился он 1 мая 1893 года. Неутомимый борец за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".

Нестор Лакоба на I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года был избран председателем Совнаркома Абхазии.

Нестор Лакоба 28 декабря 1936 года был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа".

После смерти И. Сталина был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения неизвестно.

Ефрем Эшба родился 125 лет назад

Государственный и политический деятель, активный участник революционного движения в России и Закавказье Ефрем Эшба родился 18 марта 1893 года.

В октябре 1920 года он во главе группы, в которую входили Лакоба, Инал-ипа, Дамения, с ответственным поручением выезжает в Турцию.

© Фото : из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба" Эфрем Эшба с семьей

В феврале 1921 года был создан Военно-революционный комитет Абхазии; на I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Е.А.Эшба был избран председателем ЦИК Абхазии, а в марте 1922 года – членом Президиума и третьим секретарем ЦК КП(б).

В 1925 году он работает в аппарате РКИ СССР; в 1926 году назначен секретарем Чеченского областного Оргбюро ВКП(б). В 1928 году был назначен заведующим инспекцией Амторга в Нью-Йорке. В 1930–1935годах находился на ответственной работе в аппарате Наркомвнешторга и Наркомтяжпрома.

105 лет со дня рождения Георгия Гулиа

Писатель, художник, член Союза писателей СССР, Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР, лауреат Государственной премии СССР (1948) Георгий Дмитриевич Гулиа родился 14 марта 1913 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ к юбилею Георгия Гулия

Сын патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Окончив Закавказский институт инженеров путей сообщения, он работал по своей специальности, участвовал в строительстве Черноморской железной дороги, но уже в юности у Георгия Гулиа проявились творческие способности.

Многие его произведения были переведены почти на все языки народов СССР, а также на немецкий, чешский, китайский, румынский, английский и другие.