После полуночи у елки: как встречали Новый 2019 год в Сухуме

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Громко и весело
Традиционно, когда куранты бьют полночь, возвещая о завершении старого года и наступлении нового, большинство людей находится в кругу семьи.
Но после того как с бокалом шампанского, абхазского домашнего вина или крепкой чачи произнесены тосты, люди устремляются к главной елке – на площадь Свободы. Здесь, как и каждый год, праздничная атмосфера царила повсюду. Начавшийся за несколько часов до полуночи дождь, хоть и внес некоторые коррективы (не работал паровозик и электрические машинки, также на батуте никто не прыгал), но не напугал горожан и гостей столицы, которые все-таки пришли.
Еще за долго до новогодней ночи на площади появилась иллюминация и различные аттракционы.
В праздничную ночь людей у главной елки страны было немало, многие детишки были по-новогоднему нарядными, здесь можно было встретить гномиков, сказочных фей, снегурочек, маленьких, но бородатых дедов морозов.
Поздравления с праздником люди произносили под звуки многочисленных петард и салютов, которые буквально не умолкали ни на минуту. На площади звучала музыка, под которую танцевали не только дети, но и взрослые, которые все еще верят в новогоднее чудо.
Наала Гумба пришла на празднование Нового года со своими племянниками, по ее словам, дождь не стал помехой, а, наоборот, придал празднику новые краски.
"В этом году площадь по-особому красивая, и никакой дождь не может его испортить. Я не ожидала, что все будет настолько красочным, детям тоже все очень нравится. Очень здорово, что можно окунуться в атмосферу Нового года", - говорит она.
Поздравления и концерт
Праздничная феерия не ограничилась новогодними аттракционами, к часу ночи на сцену, которую соорудили несколько дней назад, вышли звезды абхазской эстрады и хореографические коллективы республики.
Но перед этим с поздравительной речью выступил глава администрации города Сухум Адгур Харазия, который пожелал жителям столицы и всей Абхазии благополучия в наступившем году, здоровья и всяческих успехов.
Затем наступил черед артистов, перед зрителями выступили любимые исполнители: Хатуна Тарба, Артур Лакрба, Саида Агрба, Ильда Кучуберия, Джими Шумения и многие другие исполнители.
Некоторые пришедшие на площадь подпевали артистам, держа в руках зажженные бенгальские огни или включив фонарики на своих гаджетах, а когда дело доходило до выступления хореографических групп, некоторые просто не могли устоять и шли танцевать.
Праздничная атмосфера усиливалась яркой новогодней иллюминацией, цвета, сменяя один другим, окрашивали площадь и парк Свободы, различные узоры приковывали взгляды.
Жители и гости столицы также могли полюбоваться пиротехническими фонтанами. Традиционно в заключении новогодней ночи был запущен праздничный салют. Концертная программа новогодней ночи была организована Управлением культуры администрации Сухума.