После полуночи у елки: как встречали Новый 2019 год в Сухуме

О том, как праздновали Новый год у главной елки Абхазии на площади Свободы, чем обрадовали организаторы торжества гостей и жителей столицы, читайте в материале Бадрака Авидзба, который несколько часов провел на месте события.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Громко и весело

Традиционно, когда куранты бьют полночь, возвещая о завершении старого года и наступлении нового, большинство людей находится в кругу семьи.

Но после того как с бокалом шампанского, абхазского домашнего вина или крепкой чачи произнесены тосты, люди устремляются к главной елке – на площадь Свободы. Здесь, как и каждый год, праздничная атмосфера царила повсюду. Начавшийся за несколько часов до полуночи дождь, хоть и внес некоторые коррективы (не работал паровозик и электрические машинки, также на батуте никто не прыгал), но не напугал горожан и гостей столицы, которые все-таки пришли.

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование Нового Года на Площади Свободы

Еще за долго до новогодней ночи на площади появилась иллюминация и различные аттракционы.

В праздничную ночь людей у главной елки страны было немало, многие детишки были по-новогоднему нарядными, здесь можно было встретить гномиков, сказочных фей, снегурочек, маленьких, но бородатых дедов морозов.

Поздравления с праздником люди произносили под звуки многочисленных петард и салютов, которые буквально не умолкали ни на минуту. На площади звучала музыка, под которую танцевали не только дети, но и взрослые, которые все еще верят в новогоднее чудо.

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование Нового Года на Площади Свободы

Наала Гумба пришла на празднование Нового года со своими племянниками, по ее словам, дождь не стал помехой, а, наоборот, придал празднику новые краски.

"В этом году площадь по-особому красивая, и никакой дождь не может его испортить. Я не ожидала, что все будет настолько красочным, детям тоже все очень нравится. Очень здорово, что можно окунуться в атмосферу Нового года", - говорит она.

Поздравления и концерт

Праздничная феерия не ограничилась новогодними аттракционами, к часу ночи на сцену, которую соорудили несколько дней назад, вышли звезды абхазской эстрады и хореографические коллективы республики.

Но перед этим с поздравительной речью выступил глава администрации города Сухум Адгур Харазия, который пожелал жителям столицы и всей Абхазии благополучия в наступившем году, здоровья и всяческих успехов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование Нового Года на Площади Свободы

Затем наступил черед артистов, перед зрителями выступили любимые исполнители: Хатуна Тарба, Артур Лакрба, Саида Агрба, Ильда Кучуберия, Джими Шумения и многие другие исполнители.

Некоторые пришедшие на площадь подпевали артистам, держа в руках зажженные бенгальские огни или включив фонарики на своих гаджетах, а когда дело доходило до выступления хореографических групп, некоторые просто не могли устоять и шли танцевать.

Праздничная атмосфера усиливалась яркой новогодней иллюминацией, цвета, сменяя один другим, окрашивали площадь и парк Свободы, различные узоры приковывали взгляды.

© Sputnik / Илона Хварцкия Празднование Нового Года

Жители и гости столицы также могли полюбоваться пиротехническими фонтанами. Традиционно в заключении новогодней ночи был запущен праздничный салют. Концертная программа новогодней ночи была организована Управлением культуры администрации Сухума.